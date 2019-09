Literatur in Krefeld : Die Literatur-Archäologin von Babel

Kenah Cusanit liest aus ihrem Bestseller-Roman „Babel“. Foto: Peter Hassiepen

Krefeld Die Altorientalistin hat mit ihrem Romandebüt „Babel“ einen Bestseller geschrieben. Sie liest in der VHS.

Von Christina Schulte

Kenah Cusanit wurde 1979 in Blankenburg geboren und ist in Berlin-Brandenburg aufgewachsen. Sie hat Altorientalische Philologie, Ethnologie und Afrikanistik studiert. Nach dem Abschluss mit einem Master of Arts arbeitet sie als Journalistin im In- und Ausland. Daneben schreibt sie auch literarische Texte. Cusanit hat mehrere Preise, Stipendien und Auszeichnungen erhalten. Ihr erstes eigenes Buch ist die Gedichtsammlung „Aus Papier“ aus dem Jahr 2014, ein zweiter Gedichtband folgt 2017. Ihren Debütroman „Babel“ veröffentlichte sie im Frühjahr 2019 und wird damit für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Die Autorin lebt und arbeitet heute in Berlin. In „Babel“ gräbt der Archäologe Koldewey in Mesopotamien und findet Schätze am Euphrat. Stein für Stein legt er die Wiege der Zivilisation frei – und das Fundament des Abendlandes.

Sind Sie Archäologin? Haben Sie selbst auch gegraben? Welche Erfahrung hat Sie besonders beeindruckt?

Nein, Archäologin bin ich nur im literarischen Sinne, in dem man genauso gut Archäologie betreiben kann, in Archiven und Bibliotheken. Und so ist ja der Roman über die Ausgrabung Babylons selbst eine Ausgrabung und macht am meisten Spaß, wenn Leser und Leserin mitgraben. Und dabei hat mich vielleicht am meisten überrascht (das, was mich eigentlich immer wieder überrascht): in welchem Ausmaß die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammenhängt.

Wie sind Sie auf die Idee zum Stoff für „Babel“ gekommen?

Durch unterschiedliche Erfahrungen vermutlich. Einerseits kenne ich den Alten Orient, insbesondere den altbabylonischen, über Keilschrifttafeln, mit denen ich mich im Studium der Altorientalistik beschäftigt habe. Andererseits blieben mir die ausgestellten Funde im Pergamonmuseum immer unzugänglich – das Ischtartor, die Prozessionsstraße. Ich fand sie zwar imposant und beeindruckend, mir fehlte dennoch ein irgendwie handgreiflicherer Zugang. Ich brauchte eine Verbindungslinie durch die Zeit, und das war der Weg, auf dem die Funde nach Berlin gekommen sind, und dieser Weg war im Museum nicht zu sehen, den gab es praktisch nicht. Zumindest damals vor etwa zehn Jahren. Ich habe also die Sache anrecherchiert und bin auf Robert Koldewey gestoßen und wurde von da an in die Geschichte und ihre ausufernden Bezüge hineingezogen.

Mögen Sie ein paar Einzelheiten zur Recherche sagen?

Die Recherche bestand aus archäologischem Lesen: Überblick behalten und zugleich hier und dort Spuren nachgeben, Suchgräben ziehen und das Gefundene immer wieder mit allem bisher Ausgegrabenen in Zusammenhang bringen.

Wie verhalten sich Fiktion und Realität im Roman?

Wie im wahren Leben auch, wie Yin und Yang. Sonst kippt das Ganze in die eine oder andere unausgewogene Richtung und fängt an zu taumeln.

Vor dem Roman haben Sie Lyrik veröffentlicht. Was bedeutet die jeweilige Ausdrucksform der Gattungen für Sie?

Darin bin ich ganz schlecht, weil ich Gattungsgrenzen nicht von vornherein wahrnehme. Ich beschäftige mich mit einer Sache und diese sucht dann ganz im Sinne Uwe Johnsons die ihr adäquate Form. Wenn ich mit herkömmlichen Kriterien argumentieren müsste, würde ich sagen, meine Lyrik hat auch essayistische Züge und der Roman poetische. Aber ich sehe keinen Nutzen in dieser Einteilung.