Kunst in Krefeld : Helmut Hahn, der fast Vergessene

Krefeld Sein Nachlass hängt in namhaften Museen. Hier kennt man ihn kaum als Künstler.

Der erste Blick fällt ins Grüne: Ein Wandteppich empfängt die Besucher in der „Alten Post“. Seidig schimmert das Grün in zahllosen Meeresnuancen. Schwarze Dreiecke stoppen den textilen Fluss. „Vier kleine Kulissen – wie oben so unten“ hat Helmut Hahn sein 1992 entstandenes Objekt genannt. Es liefert einen Zugang zum Werk eines Künstlers, der sich in vielen Bereichen getummelt, Stile aufgenommen und in eine eigene Sprache übersetzt hat. Und doch entschlüsselt es das Wesen des Menschen nicht. Der Titel spielt mit Begriffen der Esoterik. Professor Angelika Rösner, die diese Ausstellung kuratiert hat, bestätigt, dass sich in Hahns Nachlass eine Menge spiritueller Literatur gefunden habe. „Helmut Hahn. Zeichnung und Tapisserie“ ist der Titel der Ausstellung, die nicht weniger will, als einen Mann ehren, der in seiner beruflichen und privaten Heimat als Künstler in Vergessenheit gerät, während sein Werk zum Großteil in Museen gepflegt wird, vor allem in Zons und im Clemens-Sels-Museum Neuss .