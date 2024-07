Kirchen in Krefeld Alt-Katholische Gemeinde bekommt einen neuen Geistlichen

„Ich freue mich sehr auf alle persönlichen Begegnungen, auf die Stadt Krefeld und das Umland am Niederrhein. Herzliche Grüße und bis bald“, schreibt Höfer über seine Berufung nach Krefeld. Der 45-Jährige wuchs nach Angaben der Gemeinde in der Region Hannover auf und arbeitete nach der Schulzeit zunächst einige Jahre im Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Später habe er in Hildesheim und Osnabrück auf Lehramt studiert, um als Religionslehrer Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum christlichen Glauben zu vermitteln, wie es heißt. „Bald spürte er jedoch die Berufung zum priesterlichen Dienst, um Menschen jeden Alters auf ihrem Lebens- und Glaubensweg zu begleiten.“ Nach dem Staatsexamen sei er daher ins Priesterseminar in Münster eingetreten, habe ein Theologiestudium aufgenommen „und wurde 2016 in Hildesheim zum Priester geweiht“.