Schmolz & Bickenbach : Als ein Krefelder die Berufsausbildung rettete

Das Krefelder Unternehmer MEK übernimmt das Ausbildungszentrum von Schmolz & Bickenbach: MEK-Chef Heinz-Friedrich Kammen (links) und IHK-Hauptgeschäftsführer. Jürgen Steinmetz. Foto: Andreas Woitschützke

Krefeld Das war eine Punktlandung: Zwei Tage vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat der Krefelder Heinz-Friedrich Kammen die Verträge unterschrieben, um das Ausbildungszentrum von Schmolz & Bickenbach zu übernehmen und fortzuführen – im Alter von 70 Jahren.

Mit 65 Jahren begann für den Krefelder Heinz Friedrich Kammen ein ganz neues Kapitel: In einem Alter, in dem andere Arbeitnehmer in Rente gehen, stand er vor einer neuen Herausforderung. Die Firma Voith Paper kehrte der Seidenstadt den Rücken. Für das Ausbildungszentrum des Maschinenherstellers gab es zwei Möglichkeiten: die Einrichtung zerschlagen oder sie übernehmen. Kammen entschied sich fürs Übernehmen. Er gründete – unterstützt von Tochter und Sohn – das Bildungszentrum Metall und Elektro Kammen (MEK) und beschäftigt inzwischen 44 Mitarbeiter, darunter 18 fest angestellte Ausbilder. 55 Unternehmen lassen im MEK ihre Fachkräfte ausbilden. Derzeit sind 150 junge Männer und Frauen auf dem Kleinewefersareal in der Berufsausbildung.

Nun mit 70 Jahren schlägt der engagierte Geschäftsmann ein weiteres Kapitel seiner Unternehmensgeschichte auf. Die Miet- und Kaufverträge für das frühere Ausbildungszentrum von Schmolz & Bickenbach an der Eupener Straße in Düsseldorf sind unterschrieben. Gleichsam in letzter Sekunde brachte der Krefelder die Rettung. „Die angekündigte Schließung haben wir mit großer Sorge zur Kenntnis genommen“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer de Industrie -und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld. Mit einem Anruf machte er Kammen die Sache schmackhaft. Dann ging alles sehr schnell. Innerhalb einer Woche prüfte Kammen die Infrastruktur, die Personalsituation und die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Dann unterzeichnete er den Mietvertrag für die 1000 Quadratmeter Fläche mit mehrere Werkstätten und kaufte das Inventar. Darüber hinaus stattet er Ausbildungsleiter Ralf Kruse und fünf weitere Kollegen mit neuen Arbeitsverträgen als Ausbilder aus.

Lucas Gill lernt den Beruf des Zerspannungsmechanikers. Rechts steht Ausbilder Georg Bliersbach. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

„Dass es einen kompetenten Träger für die Fortführung des Ausbildungszentrums an der Eupener Straße gibt, ist eine sehr gute Nachricht für die Auszubildenden, die Ausbildungsbetriebe und die Region“, erklärte Steinmetz. Die Folgen einer Schließung wären immens gewesen. „Dann hätten Unternehmen noch größere Schwierigkeiten gehabt, Auszubildende zu finden“, sagte Daniela Perner, Geschäftsführerin des IHK-Bereichs Innovation, Bildung, Fachkräfte. „

Der Auszubildende Chris Adomeit von Thyssen Krupp Aufzüge in der Lehrwerkstatt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Aktuell werden rund 150 Auszubildende aus 60 Unternehmen in den gewerblich-technischen Berufen vom Industriemechaniker bis hin zum Mechatroniker unterrichtet. „Wir sind Auftragsausbilder“, sagte Kammen. Bezahlt werde er von den Unternehmen, für die er Fachkräfte ausbilde. Nach der Corona-Pandemie werde der Fachkräftebedarf wieder zum großen Thema, erklärte Steinmetz. Aktuell gebe es im Kammerbezirk gut 20 Prozent weniger Ausbildungsplätze als noch vor einem Jahr. In Krefeld seien es exakt 13,96 Prozent weniger und in Neuss sogar 23,28 Prozent.

Süleiman Karakis lernt des Beruf des Industriemechanikers. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)