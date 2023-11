Novemberputsch in Krefeld Als die Separatisten Krefelds Rathäuser erstürmten

Krefeld · Es war ein kurzer, aber blutiger Putschversuch, der am 8. November 1923 zu Ende ging. In Krefeld brach Chaos aus. Polizisten starben, Politikerfamilien wurden entführt. Nur in Hüls lief die Verteidigung des Rathauses erfolgreicher ab. Wie es dazu kam.

07.11.2023 , 14:00 Uhr

Blutbad in Krefeld - schwere Tage für die Krefelder Regierung 8 Bilder Foto: Stadtarchiv Krefeld

Von Jamie Duponcheel