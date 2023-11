Ausstellung in Krefelds Partnerstadt Venlo Als der König über Krefeld regierte

Als Walburga (1522-1600), die Gräfin von Moers, am 25. Mai 1600 starb, erbte Prinz Moritz von Oranien (1567-1625) die Grafschaft Moers samt der Herrlichkeit Krefeld. Mit Wilhelm III. (1650-1702) folgte im 17. Jahrhundert bereits der vierte oranische Herrscher über Krefeld. Da er bei dem Tod seines Vaters noch ein Kind war, lenkten zunächst Regenten (bis 1668) in seinem Namen die Geschicke des Landes und des Hauses Oranien-Nassau. Ähnlich erging es Ludwig XIV., dessen Vater starb, als er vier Jahre alt war. Und auch in Frankreich übernahmen Regenten die eigentliche Macht. Die jungen Adligen wollten sich aber in ihren jungen Jahren bald beweisen als legitime Herrscher, und wo sollte so etwas besser gelingen als auf den Schlachtfeldern. Wilhelm strebte an, wie seine Vorfahren Oberbefehlshaber zu werden. Ludwig träumte vom ewigem Ruhm und von natürlichen Grenzen wie der Maas zu den Nachbarstaaten. Der protestantische Wilhelm entwickelte sich im Lauf der Zeit immer mehr zum Gegenspieler des katholischen Königs aus Frankreich. Ein erstes kriegerisches Aufeinandertreffen bahnte sich im „Holländischen Krieg“ (1672-1678/1679) an. Eine von den Niederländen durch das Öffnen von Deichen und Schleusen verursachte Überschwemmung beendete jedoch einen weiteren französischen Vormarsch. Wilhelm III. profitierte in dieser Situation zudem, weil zeitgleich innere Unruhen ausbrachen, bei denen ein großer Widersacher des Oraniers getötet wurde. Wilhelm konnte so seine innenpolitische Position stärken. Sein direkter Kampf mit dem Sonnenkönig stand noch an. Ludwig XIV. zog 1673 erneut gen Norden, um sein Herrschaftsgebiet zu erweitern. Sein Ziel vor 350 Jahren war das Maastal mit Maastricht, eine strategisch wichtige Festung, die quasi das Einfallstor in die niederländische Republik bildete.