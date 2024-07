Krefeld und seine Vereine „Andere haben einen Psychiater, wir haben die Berge“ – warum der Krefelder Alpenverein so beliebt ist

Rund 770 Kilometer trennen die Stadt Krefeld von den Alpen – dennoch gibt es in der Seidenstadt wie in vielen anderen Städten auch eine Sektion des Deutschen Alpenvereines. Die Alpen und Krefeld, wie passt das nur zusammen? Das wissen die rund 1800 aktiven Mitglieder des Krefelder Vereines, allesamt begeisterte Kletterer, Wanderer und Naturliebhaber. Damit landet der Alpenverein in Krefeld auf Platz 7 bei den mitgliederstärksten Sportarten. Und das hat auch seine Gründe, sagt der Krefelder 1. Vorsitzende Norbert Lenzen, und bringt es auf den Punkt: „Andere haben einen Psychiater, wir haben die Berge.“