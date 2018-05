Krefeld : Allein mit Kind - eine Frau erzählt

Maria Sch. hat gelernt, Hilfe anzunehmen. Sie hält Kontakt zum Sozialdienst katholischer Frauen. Dort beraten Mitarbeiterinnen wie Nicole Amir (l.) alleinerziehende Frauen. Foto: Thomas Lammertz

Krefeld Maria Sch. lebt mit ihrer Tochter von Hartz IV. Die 25-Jährige hat gelernt, Hilfe anzunehmen. Und hofft auf ein geregeltes Leben.

Maria Sch. ist 25 Jahre alt. Sie lächelt freundlich, ihre 15 Monate alte Tochter sitzt im Kinderwagen. Die junge Mutter genießt die Zeit mit ihrem Kind. Sie hat eine zweite Chance bekommen und weiß sehr genau, dass sie diese Chance nutzen muss. Denn die Kleine ist ihr zweites Kind. Ihre acht Jahre alte Tochter lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in einer Pflegefamilie. Soweit soll es nie wieder kommen, sagt Maria Sch..

Es gab Zeiten, da war sie ganz unten. Schwanger, obdachlos, ohne Schulabschluss. Da war sie 17 Jahre alt. "Ich wusste nicht mehr weiter. Zu meiner Mutter konnte ich nicht. Mein Stiefvater hat mich abgelehnt. Er war so aggressiv, dass ich als Jugendliche in ein Mädchenheim ziehen musste. Dann wurde ich auch noch ungeplant schwanger und der Vater meines Kindes wollte nichts mehr von mir wissen. Unterhalt hat er auch nie gezahlt. Ich war total verzweifelt", erinnert sich die junge Frau. Mitarbeiter der Arbeitsagentur halfen ihr, zahlten ausnahmsweise ein Zimmer in einer Pension, um der Schwangeren eine Unterbringung im Obdachlosenheim zu ersparen. Dann fand Maria Sch. eine kleine Wohnung in der Krefelder Innenstadt.

Wenn sie heute zurückdenkt, schüttelt sie über sich selbst den Kopf. "Meine Güte, war ich naiv!" Sie erinnert sich noch gut daran, wie hilflos sie sich fühlte. Allein der ganze Papierkram - vom Handyvertrag bis zur Bahn-Card - überforderte die junge Mutter, die selbst nie ein geregeltes Familienleben kennengelernt hatte.

In Verträgen ignorierte sie einfach das für sie unverständliche Kleingedruckte - mit verheerenden Folgen. Bis heute muss sie die daraus resultierenden Schulden begleichen. Gut 1500 Euro seien es immer noch, schätzt Maria Sch., die ihren Alltag von Hartz IV bestreitet. "Ich kann leider nicht so viel abbezahlen, wie ich gerne möchte, da ich ja nur wenig Geld zur Verfügung habe".

Gut 500 Euro haben Mutter und Kind pro Monat zum Leben. Eine Wohnung darf, da Maria Sch. auf Sozialhilfe angewiesen ist, nicht mehr als 350 Euro kalt kosten und maximal 65 Quadratmeter groß sein. Derzeit leben die beiden sehr beengt auf 40 Quadratmetern. "Alles ist vollgestellt. Man kann sich kaum bewegen. Und auf dem Platz vor der Haustür treffen sich oft Männer und trinken Bier. Da möchte ich dann auch nicht mit der Kleinen vorbeigehen."

Maria Sch. wünscht sich eine größere Wohnung in einem netten Umfeld. Aber: "Als Alleinerziehende mit Kind und kleinem Hund ist es fast unmöglich, etwas zu finden. Wenn die Vermieter dann noch durch den Schufa-Eintrag von meinen Schulden erfahren, habe ich gar keine Chance mehr", ist ihre Erfahrung.

Von dem Vater ihrer jüngsten Tochter kann sie ebenfalls keine Unterstützung erwarten. "Wir haben sehr viel gestritten, als wir zusammen waren. Unterhalt hat er auch nicht gezahlt. Da brauchte ich gar nicht drauf zu hoffen. Es gibt keinen Kontakt mehr." Umso dankbarer ist Maria Sch. über die Hilfe des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Eine Mitarbeiterin der Familienhilfe unterstützt sie im Alltag.



Heute kann Maria Sch. diese Hilfe zulassen. Doch das war nicht immer so. "Bei meiner ersten Tochter wollte ich keine Hilfe von Fremden. Ich habe gedacht, ich werde von den Mitarbeiterinnen kontrolliert, und die wissen eh alles besser. Also bin ich zu den vereinbarten Terminen nicht zu Hause gewesen und habe die Zusammenarbeit verweigert. Das war auch der Grund, warum meine erste Tochter dann bei einer Pflegefamilie untergebracht wurde. Inzwischen weiß ich, dass ich Hilfe brauche, und es sich lohnt, über die Ratschläge nachzudenken.

Die Mitarbeiterin ist so was wie eine Freundin für mich geworden. Sie hilft mir auch bei der Wohnungssuche", sagt Maria Sch. und nennt ein Beispiel. So habe sie ihrer jüngsten Tochter den Tag über immer ein Fläschchen mit warmer Milch zur Verfügung gestellt, damit sie daran nuckeln konnte, wenn sie hungrig war. Davon riet die Familienhelferin ab.

"Sie hat gesagt, ich würde die Kleine überfüttern und sie bekäme durch das ständige Nuckeln Karies. Das wollte ich erst gar nicht hören. Dann habe ich mir meine Tochter mal genauer angeschaut und gesehen, dass sie schon richtige Pausbacken hatte. Also habe ich es geändert. Heute hat meine Tochter kein Übergewicht mehr."

Seit dem Tod des Stiefvaters hat Maria Sch. auch wieder ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, die in Hüls wohnt und ihrer Tochter finanziell unter die Arme greift. So kann die 25-Jährige dank der Hilfe ihrer Mutter dieses Jahr endlich den Führerschein machen. Ein weiterer Schritt in ein selbstständiges Leben. Doch das soll erst der Anfang sein. "Wenn meine Kleine im Kindergarten ist, möchte ich meinen Schulabschluss nachmachen und eine Ausbildung anfangen. Am liebsten würde ich später mit Kindern arbeiten. Das macht mir unheimlich viel Spaß, und die Kinder mögen mich auch."

Zu ihrer achtjährigen Tochter hält Maria Sch. Kontakt - aber nur vorsichtig. "Ihr geht es gut in ihrer neuen Familie, und ich möchte sie nicht verunsichern. Wenn sie später möchte, kann sie aber immer gerne zu mir kommen", sagt die 25-Jährige. Sie klingt zufrieden mit dem bisher Erreichten. Und sie hat dank der verschiedenen Hilfen neuen Mut gewonnen. Mut, ihr Leben in Zukunft alleine zu meistern.

Wer eine Wohnung anbieten kann, wird gebeten, sich beim SkF unter 02151/ 6337- 0 zu melden.

