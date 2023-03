Alkoholverbot in Krefeld Grüner Bürgermeister klagt gegen die eigene Stadtverwaltung

Auf Bundesebene ist es oft geübte Praxis: Das Bundesverfassungsgericht muss neue Gesetze des Bundestags auf ihre Verfassungskonformität hin überprüfen. Ganz so hoch hängt der Krefelder Ratspolitiker und Bürgermeister Karsten Ludwig sein Anliegen nicht. Mit seinem Antrag an das Oberverwaltungsgericht in Münster gegen die Verordnung der Stadt Krefeld zur Bekämpfung der Missstände in der Innenstadt und der Verhinderung der Auswüchse einer Szene von suchtkranken Menschen spannt er aber immerhin die höchste Verwaltungsgerichtsinstanz des Landes Nordrhein-Westfalen ein.