Krefeld : Die Aleviten – Porträt einer besonderen Gemeinschaft

Ali Haydar Gedik, Vorsitzender des Alevitischen Kulturzentrums Krefeld und Umgebung, in dem Versammlungshaus der Krefelder Aleviten, das durch – eine theologisch gewollte – Schlichtheit geprägt ist. Foto: Faabian Kamp/Fabian Kamp

Die alevitische Gemeinde feiert heute im Seidenweberhaus ihr 25-jähriges Bestehen. Das Alevitentum ist außergewöhnlich: geprägt von humanistischer Ethik.

Je näher man hinschaut, umso interessanter wird diese Religionsgemeinschaft, die am Samstag mit einem großen Festabend im Seidenweberhaus ihr 25jähriges Bestehen in Krefeld feiert: ethisch, theologisch, kulturhistorisch. Die Aleviten sind eine faszinierende Erscheinung in der muslimischen Welt. Ob diese Gemeinschaft nun den wahren Islam repräsentiert oder eine muslimische Konfession ist oder gar als eine eigenständige Religion aufgefasst werden muss: darüber streiten die Aleviten selbst und die Religionswissenschaftler. Erfreulich ist, dass diese Debatte innerhalb des Alevitentums nicht in Aggressivität mündet. Diese Gemeinschaft ist geprägt von einem ethischen Denken, das Humanismus, Toleranz und Gemeinschaft favorisiert. Deswegen sprechen Aleviten selten von „Religion“, sondern von einem „geistlichen Weg“ von unvollkommenen zu zunehmend vollkommenen Ebenen. „Bei Aleviten“, sagt dazu Bilal Demirtas, Sprecher des Alevitischen Kulturzentrums Krefeld und Umgebung, „steht die ethische Haltung im Vordergrund; religiöse Rituale sind eher zweitrangig. Entscheidend sind die Grundwerte der Menschen und der Menschheit.“ Bescheidenheit, Liebe, Gleichberechtigung der Frau und Gewaltfreiheit hätten einen sehr hohen Stellenwert bei den Aleviten.

Das alevitische Gottesbild unterscheidet sich von der personalen Gottesvorstellung im Islam, im Christentum und im Judentum. „Aleviten kennen keine Trennung zwischen Gott und einer von ihm erschaffenen Welt“, heißt es auf der Internetseite der Krefelder Aleviten, „das Universum ist hier die Ausstrahlung der göttlichen Substanz selbst. In diesem Sinne kennt die alevitische Lehre streng genommen keinen Schöpfergott“, die Schöpfung sei ein Bestandteil des Göttlichen. Das ist im religionswissenschaftlichen Fachjargon pantheistisches Gedankengut, das etwa im Christentum strikt abgelehnt wird – Gott steht seiner Schöpfung gegenüber. Gleichwohl ist bei den Aleviten der Gedanke an einen persönlichen Gott nicht ganz getilgt: „Aleviten“, so heißt es auch, „glauben an einen und den einzigen Schöpfer und dessen Gesandten Mohammed.“

Info Die Aleviten: Zahlen und Ursprung Zahlen In Deutschland leben rund 800.000 Aleviten, in Krefeld zwischen 4000 und 5000. Der Verein Alevitischen Kulturzentrums Krefeld und Umgebung hat etwa 200 Mitglieder, hinter denen rund 1000 Menschej stehen. Die Aleviten sind in Deutschland als Religionsgemeinschaft anerkannt. Weltweit gibt es zwischen zehn und 20 Millionen Aleviten. Ursprung: Die Aleviten berufen sich wie die Schiiten im Gegensatz zu den Sunniten auf Ali, den Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed. Nach alevitischen Vorstellungen hat Mohammed Ali zu seinem rechtmäßigen Nachfolger auserkoren.

Die Unschärfe in den Begriffen mag für Aleviten auch deshalb nicht bis ins Letzte klärungsbedürftig sein, weil es den Vorrang der Ethik gibt. Es gab und gibt aber Druck von außen: Alevitischen Lehren werden von muslimischen Sunniten als Ketzerei verurteilt. „Es gab immer wieder Übergriffe, Repressalien und Massaker in der Vergangenheit und in der Neuzeit“, so Demirtas. „Vor zweieinhalb Monaten wurde Turgut Öker, deutscher Staatsbürger und Ehrenvorsitzender der Alevitischen Konföderation in Europa, bei der Einreise in die Türkei festgenommen und vorübergehend in Untersuchungshaft genommen.“ Mittlerweile befinde er sich auf freiem Fuß, dürfe die Türkei aber nicht verlassen. „Vorgeworfen werden ihm harmlose politische Äußerungen in sozialen Netzwerken aus 2014 und 2015.“ Die Erdogan-Regierung wolle ganz offenbar erneut in Europa lebende Menschen einschüchtern, die Kritik an der Politik Erdogans und seiner AKP üben, berichtet Demirtas und fordert Ökers Ausreise.

Die Aleviten glauben, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt, doch ist damit kein Gedanke an ein Gericht im Jenseits verbunden. „Es gibt kein zweites Leben, in dem man auf Vergebung hoffen kann“, sagt Demirtas, „das Jenseits befreit den Menschen nicht von der Pflicht, in dieser Welt von demjenigen Vergebung zu erlangen, dem man etwas angetan hat.“

Es gibt keine ausgeprägte Gotteshaus-Architektur, die ja in allen Religionen immer auch Glaubenskonzepte ausdrückt. Bei den Aleviten werden Gottesdienste, also das rituelle Leben in den Gemeindeversammlungen, in schlichten Gemeindehäusern, den „Cemevi“, abgehalten. „Aleviten kommen „mindestens einmal im Jahr zu diesen Versammlungen“, sagt Demirtas, der 1990 als Student nach Deutschland kam und blieb. In den Versammlungen geht es ihm zufolge vor allem um Pflege der Gemeinschaft und die Beilegung von Konflikten.

Für das rituelle Leben ist der Geistliche, der „Wegbereiter“, verantwortlich; er ist nicht hauptamtlich tätig wie Pfarrer, Rabbiner oder Imame, sondern geht einem normalen Beruf nach. Männer und Frauen stehen sich bei den Aleviten religiös grundsätzlich gleichberechtigt gegenüber, es gibt keine Trennung in Männer- und Frauenbezirke in den Versammlungshäusern wie in Moscheen und Synagogen.