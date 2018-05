Krefeld : Albert-Steeger-Preis für Forschung zu Grafschaft Berg

Krefeld Der aus Bonn stammende Historiker Albrecht Brendler ist am Wochenende in Krefeld auf der Burg Linn mit dem Albert-Steeger-Preis des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ausgezeichnet worden. Der gebürtige Bonner hat sich in seiner Dissertation mit dem Thema "Auf dem Weg zum Territorium: Verwaltungsgefüge und Amtsträger der Grafschaft Berg 1225-1380" beschäftigt. Darin untersuchte er zum einen den Verwaltungsapparat und die Bildung von Amtsbezirken. Einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt bildete die biografisch-personengeschichtliche Untersuchung von bergischen Amtsträgern.

Bei der Feierstunde sagte Prof. Jürgen Wilhelm, Vize-Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland, in seiner Laudatio, bei Brendler steche neben der Bewältigung eines enormen Quellenstoffs "die scharfsinnige wie zugleich vorsichtige Interpretation der erhobenen Daten ins Auge". Das umfangreiche Werk Brendlers stelle für die rheinische Landesgeschichte eine ganz wesentliche Bereicherung dar. Es soll im Rahmen der Publikationsreihe des Bergischen Geschichtsvereins erscheinen. Seit 1955 verleiht der Landschaftsverband Rheinland (LVR) den Albert-Steeger-Preis an Wissenschaftler, die wesentliche Beiträge zur Erforschung und Entwicklung der rheinischen Landes- und Volkskunde geleistet haben. Der Preis ist einzig in seiner Art und ist mit 10.000 Euro dotiert. Dies ist durch die Förderung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR möglich.

Benannt ist der Preis nach dem Krefelder Historiker Albert Steeger (1885 - 1958). Steeger studierte Geologie und Botanik, ehe er sich auf historische und archäologische Arbeit konzentrierte. Er hat über Jahrzehnte von Krefeld aus geforscht und ist Begründer des heutigen Museums Burg Linn. Steeger gilt zudem als Begründer der archäologischen Burgenforschung am unteren Niederrhein.

