Alarmruf zum Industriestrompreis Oberbürgermeister sorgen sich um 60.000 Industriearbeitsplätze

Vier nordrhein-westfälische Stadtoberhäupter – darunter der Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer – appellieren gemeinsam an die Bundesregierung, den Weg zu einem subventionierten Industriestrompreis freizumachen. Die Oberbürgermeister aus Krefeld und Leverkusen sowie die Bürgermeister aus Marl und Dormagen – allesamt wichtige Standorte für die chemische Industrie in Europa – befürchten andernfalls den dauerhaften Abbau gut bezahlter Industriearbeitsplätze in Deutschland. In den vier Kommunen vertreten Frank Meyer, Uwe Richrath, Werner Arndt und Erik Lierenfeld über 500.000 Bürgerinnen und Bürger und mehr als 60.000 Industriearbeitsplätze.