Auffrischungsimpfung im Seidenweberhaus : Aktuell 1754 Menschen mit Corona infiziert

Auch in den Kindergärten in Krefeld gibt es wieder neue Fälle. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 362,0 an. Damit ist sie über das zurückliegenden Wochenende gesunken.

(RP) In Krefeld sind aktuell insgesamt 1754 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte die Stadt Krefeld mit. Insgesamt 248 neue Corona-Infektionen im Vergleich zum Freitag meldet der städtische Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Montag, 17. Oktober (Stand: 0 Uhr).

Bisher hat die Stadt Krefeld damit 82.838 Corona-Infektionen gemeldet. Als rechnerisch genesen gelten zudem 80.792 Personen. Aktuell infiziert sind nunmehr 1754 Personen, am Freitag waren es noch insgesamt 2336 Personen, so die Stadt. Das ist ein Rückgang um 582, wobei die Zahlen nach einem Wochenende in der Regel niedriger ausfallen als zum Ende einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 362,0 an. Am Freitag meldete das RKI eine Inzidenz von 488,0. Insgesamt 292 Personen aus Krefeld sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell insgesamt 61 Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion, drei von ihnen auf der Intensivstation, zwei von ihnen werden auch beatmet, wie die Stadt weiter mitteilt.

An den Kindertageseinrichtungen sind vier Infektionen bekannt geworden, einen neuen Fall melden die Schulen.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus am Theaterplatz 1 öffnet immer montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, montags bis freitags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr. Es wird nach den von der Ständigen Impfkommission vorgegebenen Regeln geimpft. Im Impfzentrum werden regelhaft alle Auffrischungsimpfungen mit den auf die Omikron-Varianten BA.1, BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffen der Hersteller Moderna und Biontech durchgeführt. Die angepassten Impfstoffe sind nur für Auffrischungsimpfungen zugelassen, zudem gilt eine Begrenzung gemäß Stiko-Empfehlung hinsichtlich der Immunansprachen.