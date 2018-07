Aktion Laufmasche hat in Krefeld eine Zukunft

Junge Modemacher, viele Präsentationen, offene Container, interessierte Gäste, Preisverleihung und Modeschau — die Aktion Laufmasche hat Krefeld einen neuen Impuls als Stadt für Samt und Seide verliehen. Uli Cloos vom Stadtmarketing zieht zufrieden Bilanz.

Das alles funktioniert nicht ohne Organisation, Engagement und Sponsoren. So dankte Uli Cloos den Unterstützern Bernhard Hülsen von der Sparkasse Krefeld, Knut Habicht von der Alten Samtweberei, dem Schwanenmarkt-Zentrum, der IGEDO Company in Düsseldorf, der Firma Feldsaaten Freudenberger für die Schubkarrenbepflanzung und Wolf-Reinhard Leendertz, Geschäftsführer des Mies van der Rohe Business Park.

Das Abschlussfest in der Shedhalle der Samtweberei war sehr gut besucht. „Wir hatten in drei Akte gegliedert“, sagte Cloos, „es waren immer um die 500 Menschen da.“ Außerdem hätten 600 Follower den Livestream auf facebook verfolgt. Die bunte Mischung der Gäste war Programm: „Es war keine Veranstaltung für einen exklusiven Kreis, sondern für die Breite der Stadtgesellschaft“, sagte Cloos, „die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichsten Milieus und Handlungsfeldern und haben an allen drei Elementen teilgenommen.“

Auf dem Willy-Göldenbachs-Platz blühten die Wiesenblumen in den Schubkarren um die Wette. Es waren noch alle da, die zur Ouvertüre auf dem drei Kilometer langen Weg aus dem Nordbezirk in die Innenstadt geschoben worden waren. Am Samstag konnten sich schon die ersten Interessenten ein Exemplar für ihren Garten abholen. So einige Besucher nutzten gleichzeitig noch die letzte Gelegenheit, die Mode in den Containern anzuschauen und anzufassen.