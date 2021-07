Umweltschutz : Aktion Kippensammeln am Rhein

Krefeld Bei der Aktion „R(h)einkippen“ geht es darum, möglichgt viele Zigarettenkippen einzusammeln. Eine Kippe kann bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen. Die fleißigsten Sammler gewinnen Geldpreise.

Und so funktioniert die Aktion R(h)einkippen: An der Rhine Side, Am Zollhof 6, in Uerdingen werden kleine orangefarbene Eimerchen ausgegeben, in denen die Kippen gesammelt werden können. „Es ist aber natürlich auch möglich, die Kippen in einem eigenen Behältnis einzusammeln“, sagt Darina Finsterer und freut sich, dass der Kaufmannsbund allen Sammelnden pro Eimer ein Getränk spendiert. In einen orangefarbenen Eimer passen rund 10.000 Zigarettenkippen. Diese Eimer kann man zum Ende der Sammlung an der Rhine Side in Uerdingen wieder abgeben. Dort steht eine durchsichtige Säule, in die alle Eimer gefüllt werden. So wird ersichtlich, wie viele Kippen bei der Aktion insgesamt eingesammelt worden sind.