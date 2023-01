Nabu-Aktion - Stunde der Wintervögel Wintervögel in Krefelds Gärten zählen

Platz 8 belegt in Krefeld der Buchfink. 325 von ihnen wurden in 49,79 Prozent der Gärten entdeckt – 1,37 pro Garten (Trend: plus drei Prozent). Buchfinken zählen laut Nabu zu den häufigsten Vogelarten Europas. Jeder von uns ist ihnen in Parks, Wäldern, Gärten und an jeglichen anderen Orten mit Baumbestand schon einmal begegnet oder hat ihrem Gesang gelauscht“, so die Experten. Wer die Gesangsstruktur einmal verinnerlicht habe, wird Buchfinken jederzeit wiedererkennen. Sie sind das ganze Jahr zu beobachten und oft gesehene Gäste am Futterhäuschen.