Kunst- und Kulturpreis an zwei Krefelder Schulen verliehen : Bewegende Projekte zu Holocaust und Mobbing

Die Clowns gehen nun als Wanderpokale für ein Jahr in die Albert-Schweitzer-Realschule und in das Hannah-Arendt-Gymnasium. In einer fröhlichen Feierstunde wurden die AKKU-Trophäen übergeben. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Der 23. AKKU-Preis ging an die Albert-Schweitzer-Realschule und an das Hannah-Arendt-Gymnasium. Es ging den Preisträgern um die Themen „Anderssein“ und „Gleichheit aller Menschen“.

Von Otmar Ernst Sprothen

Keck begrüßten von der Studiobühne der Fabrik Heeder herab die auf dunklen Sockeln beweglich angebrachten lustig-bunten Skulpturen des „Staunenden Clowns“ die zahlreichen Gäste der Feierstunde. Nun gehen sie als AKKU-Wanderpreis für ein Jahr an das Hannah-Arendt- Gymnasium für das Projekt „Ich will verstehen!“ und an die Albert-Schweitzer-Realschule für das selbstgeschriebene und -inszenierte Stück der Theater-AG „Was geht ab?“.

AKKU steht für „Aktion Kunst und Kultur im Unterricht“. In ihrem Grußwort betonte Bürgermeisterin Kerstin Jensen den Stellenwert von Kultur. Kultur sei eine lebensnotwendige Aufgabe, auch, wenn neben vielen fest im Etat der Stadt verankerten Anforderungen die Kultur zu den eher freiwilligen Leistungen zählt, bei denen die Gefahr von Kürzungen am größten sei. Der AKKU-Preis würde dem entgegenwirken. Heide Schremmer steht nun zusammen mit ihrem Stellvertreter Thomas Jansen von der Spielaktion Mobifant neben vielen anderen Krefelder Kunstschaffenden wie Helmut Wenderoth vom Kresch-Theater, Jochen Butz, der frühere „Krähen“-Vater, an der Spitze des AKKU-Vorstandes, nachdem die Gründer Claudia und Georg „Schorsch“ Rupp sich von der Leitung zurückgezogen haben.

Trotz der Unterbrechung durch die Pandemie-Zeit ist das Ansehen des „kleinen Krefelder Oscars“ ständig gestiegen, so dass nun der AKKU- Preis zum 23. Male verliehen werden konnte. Jede Schule erhielt neben der obligatorischen Urkunde ein Preisgeld von 1000 Euro, das durch die schon traditionelle Zusammenarbeit von AKKU mit dem Krefelder Rotary Club zusammengekommen war.

Viel hat dessen Ansehen mit der Qualität der Preisträger zu tun. Schon früh hatte das Hannah- Arendt-Gymnasium begonnen, mit der gesamten Schulgemeinde die Gedenkstunde der Stadt Krefeld für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar dieses Jahres vorzubereiten. Aus den vielen Einzelaktionen ragten von den Schülerinnen und Schülern in freier grafischer und textlicher Arbeit zu den Grund- und Menschenrechten gestaltete Künstlerbücher heraus, deren Aussagen sehr berührten. Klammer mit den in allen an dieser Schule vertretenen Sprachen vorgetragenen Grundsätzen der deutschen Verfassung war die Forderung: „Ich will verstehen!“

Das Thema „Anderssein“ und „Mobbing“ hatte die Theater AG der Albert-Schweitzer-Realschule in kurzen Szenen an wechselnden Schauplätzen verarbeitet. Deutlicher noch kam das Anliegen in dem von den begleitenden Lehrkräften und den Schülern gemeinsam gesungenen Udo-Lindenberg-Song „Komm, wir zieh´n in den Frieden“, das durch die sich überlagernden gegenwärtigen Krisen einen starken Realitätsbezug erhielt. Die Themen, die sich beide Schulen gesetzt hatten, sind keine angenehmen. Doch weil neue Schülergenerationen sich mit ihnen beschäftigen sollten, sind sie notwendig.