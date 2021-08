Bildung in Krefeld : Hochschule vermittelt Schlüsselkompetenzen digital

Bildung in Krefeld

Krefeld Zwischen dem 6. und 18. September werden insgesamt 40 Online-Seminare angeboten. Zusätzlich findet ein kostenloses Meet & Greet zum Thema „Fake News selbstgemacht: Digitale Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation“ statt.

Unter dem Motto „Hochschule Niederrhein qualifiziert weiter“ findet die Sommerakademie der Hochschule Niederrhein dieses Jahr digital statt. In der Zeit zwischen dem 6. und 18. September werden insgesamt 40 Online-Seminare angeboten. Externe Gäste, Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule können sich anmelden. Themen sind beispielsweise Trainings für Konfliktgespräche oder Vorstellungsgespräche, Karriereplanung oder Excel für Studium und Beruf .

Zusätzlich findet am 6. September ein kostenloses Meet & Greet zum Thema „Fake News selbstgemacht: Digitale Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation“ statt. Außerdem gibt es an verschiedenen Tagen eine kostenlose interaktive Mittagspause, welche mit abwechslungsreichen Übungen aus Improtheater und Yoga in die zweite Tageshälfte einleiten soll.