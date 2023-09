Festakt zur AICA-Preisverleihung in Krefeld „Wir sind Museum des Jahres“

Dass Kunst und Kunstkritik wesentlich seien, um eine Einordnung zu geben in Zeiten des Wandels und der Unsicherheiten, betonte AICA-Präsident Kolja Reichert. Das zeigte sich auch den geehrten Künstlern. André Eugène war unter schwierigen Bedingungen aus Haiti nach Krefeld gereist. Er gilt als einer der provokativsten, zeitgenössischen Künstler und hatte einige seiner Skulpturen mitgebracht: kleine Statuen, in denen er menschliche Gebeine verarbeitet. Das sei die ursprünglichste Reycling-Kunst, erklärte er in seiner Landessprache Kreyòl: Die Toten konnten nach dem schrecklichen Erdbeben nicht mehr in Särgen bestattet werden. Große Regenfälle spülten deshalb die Leichen wieder nach oben. Er sehe darin auch eine Chance: „Zu Lebzeiten konnten die Personen nicht reisen:“ Jetzt hätten sie in seinen Skulpturen die Chance, um die Welt zu gehen. „Bei meiner ersten Auslandsausstellung, durfte ich nicht fahren, die Person in meiner Skulptur schon.“ Christopher Kulendran Thomas war manchen Krefeldern noch in Erinnerung. In der großen Bauhaus-Ausstellung 2019 hatte er in den Museumsvillen sein Projekt New Eelam gezeigt, eine Vision von weltweitem House Sharing.