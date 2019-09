Agnes Müller : Mit der Stretchlimo zum 107. Geburtstag

Agnes Müller feierte 107. Geburtstag. Zur Schar der Gratulanten gehörte auch Bürgermeisterin Karin Meincke. Foto: Mark Mocnik

Krefeld „Soweit ich weiß, ist meine Mutter damit aktuell der drittälteste Mensch in Krefeld“, erzählt Tochter Angelika Kaldewey.

Der vergangene Sonntag war für die Krefelderin Agnes Müller ein besonderer Tag. 107 Jahre wurde sie an diesem Tage alt. „Soweit ich weiß, ist meine Mutter damit aktuell der drittälteste Mensch in Krefeld“, erzählt ihre Tochter Angelika Kaldewey. Auch sie ist mittlerweile in Rente. Als ihre Mutter ihren Geburtstag beging, war ihre ganze Familie dabei. Für die Jublarin organisierten die Angehörigen etwas Besonderes zum Ehrentag. „Wir haben ihr eine Strech-Limousine gemietet. Mit rotem Teppich und allem Drum und Dran. Gemeinsam mit zwei Geburtstagsgästen und vier Enkeln sind wir beide dann zum Haus Pieper gefahren, wo wir gefeiert haben“, berichtet Kaldewey.

Wie alt 107 Jahre tatsächlich sind verdeutlicht dabei vor allem eine Tatsache: Eine der Enkelinnen, die mit in der Limousine saßen, ist selbst bereits in Rente. „Dass die eigenen Enkel in Rente gehen erleben wohl nicht viele Menschen“, befindet Müller lachend. Dabei ist sie selbst immer noch sehr aktiv. „Sie will immer noch jeden Tag auf ein Bierchen vor die Tür. Sie wohnt gemeinsam mit einem Mitbewohner allein und wenn auch eine Hilfe täglich kommt und sie beim Putzen und Kochen unterstützt, so ist sie doch immer noch in der Lage, ihr Leben selbst zu bestreiten“, verrät die Tochter.

Info Rund 533.000 über Hundertjährige weltweit Die Menschen werden immer älter: Die Zahl der über Hundertjährigen ist in diesem Jahr auf rund 533.000 gestiegen, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Dies sei ein neuer Höchstwert. Damit habe sich die Zahl der über 100 Jahre alten Menschen seit der Jahrtausendwende fast vervierfacht.

In ihrem langen Leben erlebte Müller nicht nur beide Weltkriege, das anschließende Wirtschaftswunder, die Mondlandung oder die Wiedervereinigung, sie war auch viel unterwegs. Heute ist sie Ehrenmitglied des Karnevalsvereins Rosa Jecken und freut sich bereits auf die nächste Session. Immerhin bietet diese viele Möglichkeiten, das obligatorische tägliche Bierchen in ausgelassener Runde zu sich zu nehmen. Früher gehörte dazu auch immer ein Eierlikör. Doch heute ist immer öfter ein Glas Wein dabei. „Ihr Mitbewohner, der normalerweise mit ihr unterwegs ist, liegt aktuell im Krankenhaus. Darum gehe ich oft mit ihr Essen. Und da hat sie sich angewöhnt, eher ein Glas Wein zu trinken“, sagt Tochter Kaldewey. Auch im hohen Alter lässt sich also die ein oder andere Gewohnheit noch ändern. Für ihre Geburtstagsfeier übrigens übernahm Jubilarin Müller einen großen Teil der Organisation selbst. So wählte sie zum Beispiel den Discjockey aus, der ein breites Spektrum an Musik von Ballermann bis Rock 'n' Roll spielte. „Leider hat es nicht geklappt, auch noch ihre Lieblingskapelle, eine Vier-Mann-Combo aus Krefeld, zu bekommen, sie waren in Urlaub“, sagt die Tochter. Eine schöne Feier sei es dennoch gewesen.