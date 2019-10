Krefeld; Aggressionen in Flüchtlingslager : Flüchtling verursacht Zusatzkosten von 42.000 Euro im Monat

Krefeld; Aggressionen in Flüchtlingslager

Die frühere Theodor Heuss Schule in Stahldorf ist als Unterkunft für Flüchtlinge hergerichtet worden. Foto: Lammertz, Thomas(lamm)/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein aggressiver Bewohner der Unterkunft am Wehrhahnweg veranlasst die Verwaltung besondere, vorbeugende Sicherheitsdienstleistungen einzukaufen.

Weil der Stadt Krefeld Ende 2018 ein Flüchtling zugewiesen wurde, der bereits in anderen Unterkünften „mit aggressivem Verhalten aufgefallen war“, hat sie zum Schutz ihrer Mitarbeiter „präventiv“ einen Sicherheitsdienst beauftragt. Allein von März bis einschließlich Juli beliefen sich laut Verwaltungsvorlage die Kosten auf 42.000 Euro monatlich. Inzwischen belastet die Maßnahme als „außerplanmäßige Ausgabe“ den Städtischen Haushalt mit 270.000 Euro. Weil bei der Mittelbereitstellung für den Zweck die „Erheblichkeitsgrenzen“ von 100.000 Euro überschritten werden, bedurfte es bereits zweimal der Zustimmung durch den Rat.

Dem Tagesordnungspunkt mit dem kurzen Betreff („Objektbewachung Wehrhahnweg“) wurde in der vergangen Ratssitzung vor seiner Beschlussfassung („Mehrbedarf 104.000 Euro“) wenig Aufmerksamkeit zuteil; allein die parteilose Ratsfrau Ruth Brauers bat den Kämmerer um Erläuterung. „Das ist ja eine erhebliche Summe, die wir hier beschließen, und ich fand es doch erschreckend, aus welchem Grund“.

Der von Oberbürgermeister Meyer und Ratsherr Reuters gefasste Dringlichkeitsbeschluss wird genehmigt: Gemäß GO wird einer außerplanmäßigen Auszahlung von 104.000 Euro zugestimmt

Laut Verwaltungsvorlage, so Ratsfrau Brauers, werde die Ausgabe für die Objektbewachung mit der Zuweisung eines einzelnen Flüchtlings begründet. „Die Kosten sind sehr hoch, und es sind Beträge, die dadurch anderweitig fehlen“. Es stelle sich ihr in dem Zusammenhang daher die Frage, „ob die Kosten für die Sicherheitsleistung bei der Stadt bleiben oder ob sich das Land beteiligt“.

Darüber hinaus interessiere es sie, ob es nicht eine andere Art der Bewachung gebe als die, wie sie augenblicklich am Wehrhahnweg vorgenommen werde. Während der Kämmerer zu den Frage nach Kostenerstattung und alternativen Möglichkeiten bei der Bewachung keine Angaben machte, bekräftigte er die Notwendigkeit der Sicherheitsmaßnahme „zum Schutz aller Menschen, die dort in der Unterkunft Dienst tun“.

Es sei tatsächlich so, dass man zunächst auf die Zuweisung des einen als aggressiv bekannten Flüchtling habe reagieren müssen. „Doch außer ihm haben sich einige weitere Bewohner aggressiv verhalten“. Die Objektbewachung sei daher im Umfang „zwei Personen rund um die Uhr“ erforderlich gewesen. Eine so hohe Ausgabe sei ärgerlich, räumte Cyprian ein; es handele sich dabei „um ein Problem von außen“, das man annehmen müsse. „Die Menschen werden uns zugewiesen. Da können wir nicht sagen, die nehmen wir, und die nehmen wir nicht“. Man könne nur hoffen, dass die Menschen irgendwann mit ihrer Situation zurechtkommen und dadurch zur Ruhe finden, so Cyprian zum Schluss seiner Ausführung.