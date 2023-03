Verein Patenschaft für Afrika Krefelder eröffnen Safe-Häuser für Jugendliche in Tansania

Seit 2011 engagiert sich der Verein „Partnerschaft für Afrika“ nun bereits für Kinder in Afrika. Jetzt hat die Institution aus Krefeld um ihren geschäftsführenden Vorstand Friederike und Günter Heidenhof ihr neuestes Projekt eröffnet: zwei so genannte „Safe-Houses“. Das sind Einrichtungen, in denen jene Waisenkinder Zuflucht finden, die älter sind als 18 Jahre. Von da an dürfen jugendliche Waisen in Tansania nicht mehr in Waisenhäusern untergebracht werden, auch wenn sie dort von klein an aufgewachsen sind. In den neuen Häusern finden bis zu 50 jugendliche Waisen ein Dach über dem Kopf.