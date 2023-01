Neubaupläne im Zoo Krefeld Start für teuerstes Projekt seit Bestehen der Zoo gGmbH

2023 ist für Wolfgang Dreßen ein Jahr des Abschiedes. Am Mittwochnachmittag begann es für den Zoodirektor mit dem traditionellen Jahresrückblick, der auch immer einen Ausblick beinhaltet auf das, was in diesem Jahr kommen soll. Zum letzten Mal leitete Dreßen die Veranstaltung in der Zooscheune. Ende des Jahres wird er sich in den Ruhestand verabschieden.