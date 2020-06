Krefeld : Affenpark: Linke will Debatte über Tierhaltung

Krefeld Als bislang einzige Ratsfraktion lehnt die Fraktion Die Linke im Krefelder Rat die Planungen für den neuen Affenpark ab. Stadt und Zoo verweigerten sich einer Debatte über artgerechte Tierhaltung, beklagt die Linke unter anderem.

Die Ratsfraktion „Die Linke“ lehnt die Planungen zum Affenpark zum jetzigen Zeitpunkt ab. Zum einen sieht die Fraktion eine Fülle von Fragen zum Hergang des Brandes und der Verantwortlichkeit dafür nicht geklärt, zum anderen wirft sie Zoo und Verwaltung vor, sich jeder Debatte über die Haltung von Tieren zu verweigern. „Eine notwendige Diskussion über die Tierhaltung in Zoos und über Tierschutz in den Herkunftsländern wird nicht begonnen“, beklagt der Fraktionsvorsitzender der Linken im Rat, Basri Cakir, auf Anfrage unserer Redaktion.

Das alte Affentropenhaus ist in der Silversternacht niedergebrannt, alle Tiere bis auf zwei Schimpansen kamen ums Leben. Kürzlich haben die Stadt Krefeld und Zoodirektor Wolfgang Dreßen ambitionierte Pläne für den Wiederaufbau vorgestellt. Entstehen soll ein neuartiges „Artenschutzzentrum Affenpark“, das viermal so groß werden wird wie die bislang zur Haltung von Menschenaffen vorgesehene Fläche.

Kernidee: Vier Gebäude-Komplexe sollen eingebettet werden in großzügige Außenanlagen und ein Wegenetz für die Besucher, das auch Höhenwege umfasst, so dass man die Affen auch beobachten kann, wenn sie in den Kletteranlagen unterwegs sind. Kostenpunkt nach ersten Schätzungen von Dreßen: „Jenseits der 20 Millionen Euro.“ Der Aufbau soll in Modulbauweise und Zug um Zug erfolgen. Dauern wird das ganze wohl mindestens ein Jahrzehnt. Dreßen hofft, dass das Orang-Utan-Haus als erstes Modul in zwei bis fünf Jahren eröffnet werden kann.