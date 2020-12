Prozess um Affenhaus-Brand : Frauen verzichten auf Gang vors Gericht

Der schwärzeste Tag in der Geschichte des Zoos: In der Nacht vom 31.Dezember 2019 auf den 1.Januar 2020 ist das Affenhaus vollständig niedergebrannt. Foto: dpa/Andreas Drabben

Die Frauen, die den Brand des Affenhauses verursacht haben, werden ihre Einsprüche gegen die Strafbefehle über 180 Tagessätze wohl zurückziehen. Mit dieser Anzahl der Tagessätze gelten die drei künftig als vorbestraft.

Den Weg vor Gericht und damit in die Öffentlichkeit wollen sie dann doch nicht gehen: Die drei Frauen, denen vorgeworfen wird, den Brand des Krefelder Affenhauses mit einer unzulässigerweise gestarteten chinesischen Himmelslaterne ausgelöst zu haben, werden wohl nicht vor Gericht ziehen. In den Strafverfahren gegen die drei komme es „vermutlich nicht zu einer Hauptverhandlung“. erklärte am Montag eine Sprecherin des Amtsgerichts.

Hintergrund: Die drei Frauen im Alter von 34, 37 und 59 Jahren – es handelt sich um eine Mutter und ihre beiden Töchter – waren mit Strafbefehl vom 24.Juli 2020 vom Amtsgericht wegen fahrlässiger Brandstiftung jeweils zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen teils unterschiedlicher Höhe verurteilt worden. Die Angeklagten hatten gegen die Strafbefehle zunächst Einspruch eingelegt – eine Entscheidung, die seinerzeit mit Kopfschütteln bedacht worden war, weil damit das Risiko bestand, dass die drei Frauen, die weitgehend anonym leben, in dem dann öffentlichen Prozess sich hätten rechtfertigen müssen.

Info Die Brandkatastrophe im Affenhaus Das Affentropenhaus war in der Silvesternacht komplett niedergebrannt. Mehr als 50 Tiere kamen in den Flammen ums Leben. Nur zwei Schimpansen überlebten: das Männchen Limbo und das Weibchen Bally. Besonders qualvoll war der Tod des 48-jährigen Gorillas Massa. Am Morgen nach dem Brand hat ein Polizist das Tier durch mehrere Schüsse aus einer Maschinenpistole getötet. Eine Tierärztin hatte zuvor vergeblich versucht, den Menschenaffen einzuschläfern. Doch das Mittel entfaltete bei dem Tier aufgrund der Schwere der Brandverletzungen nicht seine volle Wirkung.

Doch zwei der Angeklagten haben nun ihren Einspruch zurückgenommen. Die Verurteilung ist damit rechtskräftig. Eine der beiden Angeklagten war zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je zehn, die andere zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt worden. Die dritte hat den Einspruch lediglich auf die Höhe der Tagessätze beschränkt; sie war ebenfalls zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt worden. Damit ist auch im Hinblick auf die dritte Angeklagte die Verurteilung wegen fahrlässiger Brandstiftung zu 180 Tagessätzen rechtskräftig; das Amtsgericht Krefeld habe nun einzig darüber zu befinden, inwieweit die Höhe der Tagessätze richtig bemessen worden sei, hieß es weiter. Dies könne im Wege des schriftlichen Verfahrens durch Beschluss geschehen, soweit die Angeklagte, ihr Verteidiger und die Staatsanwaltschaft dem zustimmten.

Bei einem Strafbefehl setzt das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Strafe fest, ohne dass es eine Verhandlung gegeben hat. Per Strafbefehl können nur Geldstrafen und Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr auf Bewährung verhängt werden. Alle drei Frauen gelten bei 180 Tagessätzen als vorbestraft. Die Schwere der Schuld spiegelt sich in der Anzahl der Tagessätze wieder, die Höhe eines Tagessatzes bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dabei geht es in der Regel von dem Nettoeinkommen aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag hat oder haben könnte. Jeweils abzuziehen sind etwa Unterhaltsverpflichtungen.

Die Frauen hatten nach Überzeugung des Gerichts in der Silvesternacht gemeinsam gegen 0.30 Uhr in Bockum in der Nähe des Zoos fünf sogenannte chinesische Himmelslaternen aufsteigen lassen – und zwar gemeinschaftlich. Zwei Frauen hielten die jeweilige Himmelsleuchte fest, während die dritte die am unteren Teil der Leuchte auf einer Metallvorrichtung angebrachte Brennpaste entzündete. Nachdem sich die Brennpaste entzündet hatte, hielten zwei der Angeklagten die jeweilige Himmelsleuchte noch einige Zeit fest, damit sich die in der Himmelsleuchte befindliche Luft ausreichend erhitzen konnte – diese Art Flugkörper funktionieren im Prinzip wie ein Heißluftballon. Nachdem sich die Luft ausreichend erhitzt hatte, ließen die beiden Angeklagten die Himmelsleuchte aufsteigen.

Das Problem: Diese Fluglaternen sind in NRW verboten. Aus gutem Grund: Es hatte in der Vergangenheit schwere Unfälle damit gegeben, wenn sie auf Dächern landeten und über die brennende Paste ein Feuer auslösten.

So war es auch beim Krefelder Affenhaus: Eine der von den Angeklagten entzündeten Himmelslaternen sank auf das Dach des Gebäudes und löste das Feuer aus, bei dem letztlich bis auf zwei Schimpansen alle Tiere umkamen und das Haus zerstört wurde.