Covid-19-Folgen in Krefeld : Ärger über Corona-Regeln in Ballettschule

Ärger über Corona-Regeln in Ballettschule

Covid-19-Folgen in Krefeld

Krefeld Im Studio Franziska Ballenberger können auch Kinder und Jugendliche das Tanzen lernen, die später einmal beruflich als Tänzer oder Musicaldarsteller ihren Lebensunterhalt verdienen wollen.

Spürbar konsterniert steht Franziska Ballenberger im großen Raum ihres Ballettstudios. Auf dem Boden des Tanzstudios sind gelbe Rechtecke zu sehen, die in einem Abstand von rund zwei Meter voneinander angebracht sind. Sie dienen dazu, Tänzer und Tänzerinnen auf Abstand zu halten – eine der vielen Maßnahmen, um die Sicherheit für Besucher des Studios zu erhöhen. Doch derzeit ist das Studio Ballenberger geschlossen. Die Tatsache selbst ist nicht, was die Inhaberin verärgert. „Mich stört, dass es keine nachvollziehbare Regeln gibt. Ich durfte öffnen und musste dann wieder schließen. Gleiches passierte bei anderen Schulen – ohne erkennbare Logik“, sagt die 43-Jährige.

Um ihren Ärger zu verstehen gilt es, die Historie genauer zu beleuchten. Ballenberger bezog die neuen Räume erst in diesem Jahr und investierte große Summen, um sie für Kunden und Mitarbeiter im Sinne des Infektionsschutzes sicher zu gestalten. Im November aber sollte sie dann erneut schließen. „Ich habe dann die zuständigen Stellen kontaktiert. In meinem Studio lernen auch Kinder und Jugendliche das Tanzen, die später einmal beruflich als Tänzer oder Musicaldarsteller arbeiten wollen. Darum bin ich eine berufs- und weiterbildende Institution. Das hat mir auch die Bezirksregierung bestätigt“, erzählt sie. Am 13. November bekam sie daher die Erlaubnis der Stadt, wieder zu öffnen.