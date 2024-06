Krefeld Ärger über Abfall im Stadtwald

Krefeld · Besonders nach warmen Wochenenden quellen die Mülleimer in dem Park über – zum Missfallen etwa von Spaziergängern. Die CDU in der Bezirksvertretung Ost will nun prüfen lassen, ob dort häufiger gereinigt werden kann.

05.06.2024 , 05:15 Uhr

Überquellende Mülleimer sind im Stadtwald keine Seltenheit. Sind die Papierkörbe dann voll, bleibt der Abfall daneben liegen. Foto: CDU Krefeld