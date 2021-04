Eintrag im Guinessbuch : Das älteste Faultier der Welt heißt Jan und lebt seit 35 Jahren in Krefeld

Krefeld Eine aufwändige Gen-Analyse in Bonn soll Licht ins Dunkel der Verwandtschaftsverhältnisse bei den Faultier-Arten im Krefelder Regenwaldhaus bringen.

So richtig wild kann der Besucher sich das Faultier mit Namen Jan nicht vorstellen. Die Wildnis hat der Verwandte des Ameisenbärs und des Gürteltiers aber auf jeden Fall noch kennengelernt. Doch auch in seiner ursprünglichen Heimat ließ Jan es eher gemütlich angehen. Da hieß er allerdings noch nicht Jan, sondern war namenlos. Das änderte sich erst im Jahr 1970 im Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Dort in der Hansestadt bekam er ein neues Zuhause in Menschenhand. Damals war er zwischen sechs und zwölf Monate alt. Im April 1986 kam er nach Krefeld in den Zoo.