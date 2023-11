Immobilienpreise sinken um 15 Prozent Älteren Häusern in Krefeld droht deutlicher Wertverlust

Die Preise für Eigenheime in Krefeld sind in den vergangenen zwölf Monaten um fast ein Sechstel (15 Prozent) zurückgegangen. Vor allem älteren Häusern drohte ein deutlicher Wertverlust. Vor allem energetischer Sanierungsbedarf bei Dächern, Türen und Fenstern, Heizung und Dämmung senkte die Bereitschaft der Käufer, höhere Preise zu zahlen. Mit der Inflation, dem Zinsanstieg und der abflauenden Konjunktur und der damit zum Teil verbundenen Unsicherheit über die berufliche Zukunft sank auf der Investitionswille. Die Gewerkschaft IG BAU machte darüber hinaus auf ein weiteres Problem aufmerksam: In Krefeld seien zwischen 1950 und 1989 rund 25.800 Wohnhäuser mit 72.100 Wohnungen neu gebaut worden, in denen der Problemstoff Asbest vermutet werden könne. Das sind immerhin 56 Prozent aller Wohngebäude, die es heute in der Stadt gebe.