Von Plätzchen bis Keramikarbeiten : Adventsbasare in Krefeld - eine Übersicht für das Wochenende

Zum Nikolausmarkt in Uerdingen wird auch Sinterklaas in Begleitung der Zwarten Pieten erwartet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Für Kurzentschlossene: Wir zeigen, wo am Wochenende Adventsbasare sind.

(RP) Am kommenden Samstag, 30. November, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 10.30 bis 16 Uhr lädt die Pfarre St. Gertrudis zum Adventsbasar ins Gemeindeheim an der Uerdinger Straße 629 ein. Angeboten werden Adventkränze und -gestecke, Handarbeiten aus Stoff, Wolle und Keramik, Eingemachtes und mehr. Die Cafeteria bietet Speisen und Getränke, ein Trödelmarkt lädt zum Stöbern ein und die Tombola wartet auf glückliche Gewinner.

Der Adventsbasar der Waldorfschule an der Kaiserstraße 68 öffnet seine Türen am Samstag, 30. November, von 12 bis 18 Uhr. Für die Besucher gibt es viele Aktionen zum Mitmachen und hochwertige Arbeiten aus natürlichen Materialien. Für Pausen und Gespräche zwischendurch bietet das Wiener Café Kaffee und Kuchen – Herzhaftes gibt es auf dem Außengelände.

Im Pfarrheim Sankt Elisabeth an der Florastraße 91 findet der Weihnachtsbasar am Sonntag, 30. November, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 13 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist mit Suppe oder Kaffee und Kuchen gesorgt, die Pfarrbläser von Sankt Stephan spielen zwischendurch adventliche Lieder.

Am Samstag, 30. November, 14 bis 18 Uhr, findet der Adventsbasar in der liebevoll hergerichteten Krypta unter der Annakirche auf der Inrather Straße/An der Annakirche statt. Der Eingang ist über den Hof neben dem Pfarrheim gelegen. Für das leibliche Wohl sorgt eine Cafeteria mit Kaffee, Kuchen und Waffeln und auch mit Reibekuchen, Schmalzbroten, Glühwein und vietnamesischen Spezialitäten. Für die Kinder gibt es außerdem ein Bastel- und Spielangebot.

Am Samstag, 30. November, öffnet der Adventsbasar in der Ev. Christuskirche von 15 bis 18 Uhr. Diverse Stände laden zum Stöbern und Kaufen ein: individuell geschmückte Adventskränze und Gestecke, Marmelade, Plätzchen und mehr werden angeboten. Für Kinder gibt es Kreativangebote.

Der „Treffpunkt“, die Tagesstruktureinrichtung des Alexianer Wohnverbundes lädt für Samstag, 30. November, von 14 bis 17 Uhr in die Räume am Jungfernweg 33 zum Adventsbasar ein. Zum Verkauf stehen selbst gefertigte kreative Geschenkideen aus der Holz- und Textilwerkstatt. Die Gastronomie bietet Kuchen, frische Waffeln, Kaffee und alkoholfreien Punsch an.

Zum Uerdinger Nikolausmarkt lädt der Uerdinger Heimatbund am Sonntag, 1. Advent, alle Besucher der Rheinstadt ein, sich das Uerdinger Heimatmuseum im Bügeleisen anzusehen. Das Bügeleisen „unser Museum“ ist ab 11 Uhr am Sonntag geöffnet. Beim Heimatbund im Bügeleisen kann man dann auch – neu in der Rheinstadt – die „Original Uerdinger Klöskes“ erwerben. Die Klöskes sind Mini-Spekulatius und wurden früher vom Nikolaus verteilt. Zusammen mit der Uerdinger Bäckerei Röttges hat der Heimatbund dieses Gebäck als Erinnerung an die Besuche des Nikolaus backen lassen.