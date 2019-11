Museen in Krefeld : Advents-Aktionstag im Kaiser-Wilhelm-Museum

Die Kunst der Porzellanmalerei. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Am 1. Dezember dreht sich im Museumsfoyer alles um Kunst und Kunsthandwerk – von der Porzellanmalerei bis zum Schmuckdesign.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) Das Kunsthandwerk hatte in den Gründungsjahren seinen Platz im Kaiser-Wilhelm-Museum. Die derzeit laufende Ausstellung „Folklore und Avantgarde“ schlägt die Brücke zwischen Kunst und Kunsthandwerk, zwischen Tradition und Moderne. Das sollen Besucher erleben bei einem adventlichen Aktionstag: Das Foyer des KWM verwandelt sich in einen traditionellen Markt, wo Kunsthandwerker am Samstag, 30. November, von 12 bis 16 Uhr ihr Können demonstrieren. Sie führen kunsthandwerkliche Techniken vor, und das Museumsteam bietet Führungen durch die Ausstellung an. An diesem Tag werden hochwertige Kunstkataloge aus dem Museumsbestand zu vergünstigten Preisen angeboten. Im Bistro gibt es Kaffee und Gebäck. Die Veranstaltung im Foyer des Museums und in den Räumen der Kunstvermittlung ist kostenfrei.

Manche Frage soll beantwortet werden: Was macht eigentlich ein Patroneur, wie arbeitet eine Porzellanmalerin, mit welchen Apparaturen und Substanzen hantiert eine Goldschmiedin. An einem Kinderwebstuhl können Kinder und Jugendliche selbst das „Schiffchen“ schießen und sehen, wie durch die Kreuzung von Kette und Schussfaden ein Stoff gewebt wird. Um 13, 14 und 15 Uhr bietet Museumspädagoge Thomas Janzen Kurzführungen an und gibt Einblick in die Ausstellung „Folklore & Avantgarde“, in der volkstümliches Kunsthandwerk, von der Keramik über die Weberei bis zur Bauernmalerei, präsentiert wird.

Mitwirkende des Aktionstages sind das Haus der Seidenkultur, das den Webstuhl zur Verfügung stellt und durch Manfred Weisters und Günter Göbles mit zwei Fachleuten in Sachen Weberei den Tag bereichert. Während Günter Göbels den Besuchern die Aufgaben eines Patroneurs erläutert, wird Manfred Weisters die Wegstrecke von der Seidenraupe bis zum Seidenfaden darstellen. Er wird zeigen, wie der Seidenfaden vom Kokon abgerollt, sprich gehaspelt wird. Die ausgebildete Porzellanmalerin Anja Dolezalek-Watson, die seit 30 Jahren ihre Werkstatt und Geschäft am Ostwall betreibt, wird malen und verschiedene Techniken vorstellen. Die Goldschmiedin Gisa Elmer präsentiert ihre Kollektionen auf internationalen Ausstelllungen. Im Museum will sie Einblicke in die Verfahren ihrer Kunst geben. Die Krefelder Produktdesignerin Julia Timmer wird ihr nachhaltiges Modelabel „Ujui“ vorstellen.