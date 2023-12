Reihe „Schlemmen im Advent“ So klappt das Backen mit Kindern ohne Stress

Alle Eltern, die jetzt Schnappatmung bekommen, dürfen sich beruhigen: Das bedeutet nicht, dass in der Küche Chaos herrschen muss. „Manche Zutaten und Reihenfolgen muss man natürlich einhalten, damit das Rezept gelingt. Die Kinder haben aber auch Spaß daran, wenn man ihnen Schritt für Schritt erklärt, was als nächstes gemacht werden muss und warum“, sagt Hoffmann. Dabei unterscheidet sich das Backen und Kochen mit den Kindern verschiedenen Alters nur wenig. „Die Kita-Kinder machen gerne einen Tassenkuchen, da sie dann alle Zutaten in Tassenmengen berechnen können – das ist für sie ganz einfach. Mit den älteren Kindern stelle ich mich schon mal vor eine Lebensmittelpyramide, um ihnen zu zeigen, von welchen Produkten wir weniger verwenden sollten und was wir in großen Mengen beim Kochen nutzen können. Selbst ich erschrecke manchmal, wenn ich sehe, welche gewaltigen Mengen Zucker in manchen Süßspeisen drin sind.“ Manchmal lässt Hoffmann auch einen gesunden und einen ungesunden Kuchen backen, nur um zu sehen, wie die Kinder reagieren, wenn sie probieren. Spoiler-Alarm: Der Gesunde schmeckt meistens mindestens genauso gut.