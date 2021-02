Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Krefeld : Radfahrer gelten als Rüpel auf Krefelds Straßen

Fahrradfahrer genießen in Krefeld keinen guten Ruf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Münster macht alle Verkehrsteilnehmer glücklich. In Krefeld sieht das anders aus. Das ist das Ergebnis des neuen ADAC-Monitors „mobil in der Stadt“. Wir haben uns die Details der Befragung in Krefeld angeschaut – die Ergebnisse sind interessant. Vor allem die auffällige Hassliebe von Autofahren und Fußgängern mit den Radfahrern sticht heraus.