Abschlussfest der Evonik Kinderuni : Große Party für kleine Forscher

Gute Stimmung beim Abschlussfest: Rund 100 Nachwuchs-Forscher feierten in Essen. Foto: Anne Orthen (ort)

Essen/ Krefeld Die Gewinner des Kreativwettbewerbs der diesjährigen Evonik Kinderuni sind beim Abschlussfest in Essen ausgezeichnet worden. Krefeld war mit den Kitas St. Antonius und Prinzenbergstraße gleich zwei Mal vertreten.

Eine Clownin, die zaubern kann, ein großes, grünes Monster mit orangefarbener Kappe und rund 100 Nachwuchsforscher haben am Dienstag in Essen den Abschluss der diesjährigen Evonik Kinderuni gefeiert. Freuen konnten sich dabei auch zwei Krefelder Kitas, die zu den Gewinnern des Kreativwettbewerbs gehörten. Die Katholische Tagesstätte St. Antonius belegte mit einem Experimentier-Zug den 2. Platz, die Kita Prinzenbergstraße schaffte es mit einem selbstgebastelten Kalender auf Platz 8.

Die Krefelder Kitas waren wie fast 950 andere Kindergärten und Grundschulen im April zu Forschungslabors geworden. Ein neuer Rekord: Noch nie zuvor hatten sich so viele Institutionen an der Aktion von Evonik und Rheinischer Post beteiligt. Insgesamt zehn Anleitungen für naturkundliche Experimente waren über drei Wochen hinweg in der Zeitung abgedruckt. Diese konnten die Mädchen und Jungen dann gemeinsam mit ihren Erziehern, Lehrern und Eltern nachvollziehen und selbst zu kleinen Forschern werden.