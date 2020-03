Stadtwerke stellen Zähleraustausch ein : Absagen und Änderungen in Zeiten der Corona-Krise

Absagen und Änderungen in Zeiten der Corona-Krise

Krefeld Die Stadtwerke Krefeld wägen das Interesse der Öffentlichkeit und das Schutzbedürfnis ihrer Mitarbeiter genau ab: Die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Aufrechterhaltung von öffentlichem Personennahverkehr und Müllabfuhr müssten auch und gerade in Zeiten von Corona gewährleistet sein, erklärte SWK-Sprecher Dirk Höstermann.

Hierbei sei in diesen Tagen ein gesundes Augenmaß erforderlich, um sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Vor diesem Hintergrund stelle die NGN Netzgesellschaft Niederrhein Arbeiten, bei denen es zu einem direkten Kontakt mit dem Kunden kommen kann, vorübergehend weitestgehend ein. Hierzu gehöre auch der Wechsel alter gegen neuer Energiezähler in den Privathaushalten. Diese Wechsel würden ab sofort auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Sofern ein Kunde von der NGN bereits über einen Zählerwechsel informiert worden sei, werde dieser Termin nicht stattfinden. Die NGN informiere darüber, wenn sie die Zählerwechseltätigkeit wieder aufnehme und werde dann neue Termine vereinbaren, so der SWK-Sprecher.