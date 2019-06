Schüler unterstützen Brunnenbau : Statt Abiball ein Brunnen in Afrika

Info

Die Schüler suchten lange nach einer Hilfsorganisation, die ihren Anforderungen gerecht wurde. Am Ende arbeiteten sie mit der WEFA e.V. zusammen und spendeten den Betrag von 3.760 Euro. Zwischen den Möglichkeiten Somalia, Pakistan und Sudan wählten sie erstere Möglichkeit aus und so wurde binnen zwei Monaten der Brunnen gebaut und ist in Betrieb. Er steht in einem Dorf nahe der Hauptstadt Mogadischu. Die Organisation stellte den Schülern ein Video vom Brunnen im Einsatz zur Verfügung. Dieses wird bei der Entlassfeier der Abiturienten gezeigt werden.