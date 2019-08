Abend in der Reihe Treppenwitz des Stadtmarketing Krefeld : Wortwitz auf der Krefelder Rathaustreppe

Abend in der Reihe Treppenwitz des Stadtmarketing Krefeld

Krefeld „Wortwitz im Rathaus“ war am Wochenende angesagt: Im Treppenhaus fand ein vergnüglicher Poetry-Slam statt. Zuvor allerdings führte die Kunsthistorikerin Filomena Lopedato die Besucher durch den Gebäudekomplex.

Zunächst berichtete sie aus der Geschichte des Hauses: Es wurde am Ende des 18. Jahrhunderts von den von der Leyens errichtet. Architekt des Schlosses im angesagten klassizistischen Stil war Martin Leydel.

Die mennonitische Familie von der Leyen ist im 17. Jahrhundert nach Krefeld gekommen und war anfangs in der Posamentenweberei tätig. Später verlegte sie sich auf den Handel mit Seide; daher erhielt sie den Beinamen Seidenbarone. Für das Stadtpalais, so berichtete Filomena Lopedato, sei die Stadtmauer ausgekerbt worden: „Damit die Familie auch einen Garten hat.“ 25 Jahre später wurden nach den Plänen des Düsseldorfers Vagedes die Wälle angelegt, einer von ihnen verlief direkt hinter dem Schloss.

1860 kaufte die Stadt das Schloss und baute es zum Rathaus um. Ende des 20. Jahrhunderts erfolgte eine Erweiterung in Richtung Westwall im neobarocken Stil. Der linke Flügel, zur St.-Anton-Straße gelegen, wurde von dem Architekten Hans Volger geplant. Hier verwies Filomena Lopedato auf viele Details, stellte Bezüge zum Bauhaus her und zeigte schließlich auch den historischen Ratssaal, vorbei an Werken von Herbert Zangs oder des Uerdingers Adolf Luther.