Tarifverhandlungen Krefelder müssen ab dem 24. Januar mit Streiks im ÖPNV rechnen

Die NahVG schließt sich in ihren Forderungen denen in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst an. „Das werden hammerharte Verhandlungen“, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Ulrich Silberbach, Ende 2022 bei der Vorstellung der gewerkschaftlichen Forderung für die am 24. Januar 2023 beginnende Einkommensrunde.