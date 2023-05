Niedrigschwelliges Angebot für Krefeld 15. Mai - Verwaltung beteiligt sich an der HIV-Testwoche

So soll die Öffentlichkeit das niedrigschwellige Angebot der kostenlosen und anonymen HIV-Testung und Beratung in den Organisationen kennenlernen. Der Fachbereich Gesundheit der Stadt Krefeld bietet in der HIV- und STI-Beratungsstelle neben den ganzjährigen regulären Sprechzeiten in der Testwoche zusätzliche Termine an. Eine Terminvereinbarung ist dabei zwingend erforderlich. Anonym und kostenlos ist die HIV-Testung sowie die Testung auf weitere sexuell übertragbare Erkrankungen jeweils verbunden mit einer individuellen zielgruppenspezifischen Beratung. Zu Themen wie Impfungen (Hepatitis oder Gebärmutterhalskrebs), der HIV-Prophylaxe PrEP, dem Chlamydienscreening für junge Frauen aber auch zu Kondomen oder Femidomen sowie Verhütung und sexueller Gesundheit wird bei Bedarf zusätzlich informiert. Kondome werden kostenlos ausgegeben.