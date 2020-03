Wirtschaft in Krefeld : Aachener Auto-Multi expandiert in Krefeld

Autohaus Thüllen eröffnete am Wochenende seine neue Zentrale an der Kölner Straße in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Jahresumsatz der Autohaus-Gruppe Thüllen bewegt sich auf die 100 Millionen Euro zu. Der Standort Krefeld lag dabei in der Vergangenheit schon über Plan. In Zukunft soll es noch besser werden. Die Auto Thüllen Aachen GmbH & Co KG hat vor wenigen Tagen an der Kölner Straße seine neue Krefeld-Zentrale eröffnet.

Vor drei Jahren realisierte der Aachener Autohaus-Multi Thüllen seinen Markteintritt in Krefeld. An der Saale Straße und an der Oberdießemer Straße machte der Hyundai-Vertragshändler Station. Während der Zeit hielt Geschäftsführer Esko Thüllen die Augen weiter offen, um den perfekten Standort im Stadtgebiet zu finden. An der Kölner Straße 100 bot sich dem erfolgreichen Unternehmer die Gelegenheit. „Wir haben das frühere Autohaus Baggen gekauft“, sagte Esko Thüllen im Gespräch mit unserer Redaktion. Rund 2,5 Millionen Euro seien in den Ausbau von Werkstätten und Ausstellungshallen geflossen.

Auto Thüllen ist mit seinen Hyundai-Autohäusern seit 2017 an drei Standorten am Niederrhein vertreten. Als Investition in die Zukunft ergänzt und erweitert das neue Haus das Angebot der Thüllen Gruppe: Das bisher an der Oberdießemer Straße beheimatete Krefelder Mutterhaus hat jetzt in diesem großzügigen Gebäudekomplex mit jahrzehntelanger Autohaustradition seine neue Heimat gefunden. Der neue Standort sichert nicht nur mehr als 20 Arbeitsplätze, sondern soll aufgrund des zunehmenden Geschäfts auch zusätzliche neue Arbeitsplätze schaffen.

Info Thüllen Gruppe verkauft 5000 Autos pro Jahr 1919 Gründung durch die Brüder Franz und Nikolaus Thüllen. Seit 1929 Opel-Vertragshändler, seit 2003 Peugeot-Vertragshändler und seit 2005 Hyundai-Vertragshändler. Acht Autohäuser gehören zur Gruppe. 5000 Fahrzeugverkäufe und 42.000 Werkstattaufträge pro Jahr.

Der komplett umgestaltete Gebäudekomplex, der gleichermaßen funktional wie repräsentativ ist, bündelt auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück mit über 2700 Quadratmeter Geschossfläche alle Angebote eines modernen Autohauses. Unter einem Dach sind die Neuwagenausstellung mit mehr als 1000 Quadratmeter reiner Ausstellungsfläche, der Servicebereich mit Werkstatt- und Pflegeplätzen und die Verkaufs- und Verwaltungsbereiche vereint. Nach sehr umfangreichen Modernisierungen innerhalb nur weniger Monate präsentiert sich das neue Autohaus innen und außen im aktuellen Hyundai-Erscheinungsbild. Das gestalterische Leitmotiv sei größtmögliche Transparenz, was architektonisch besonders bei den Ausstellungshallen durch eine großzügige und lichtdurchflutete Stahl-Glas-Konstruktion umgesetzt sei, berichtete Thüllen.

Thüllen hat den Standort Saalestraße in Bochum nach drei Jahren aufgegeben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Besonders die gute Verkehrsanbindung durch kurze Anfahrtwege und die zentrale Lage an einer der Hauptverkehrsstraßen würden zum neuen Thüllen-Autohaus einfach machen. Das vergangene Wochenende lockte zur Eröffnung natürlich besonders. Das Unterhaltungsprogramm mit vielen Aktivitäten für Groß und Klein, einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen und der Spendenaktion zu Gunsten des Krefelder Zoos boten dem Publikum beste Voraussetzungen, selbst einen Eindruck vom Angebot des Hauses Thüllen zu gewinnen.

Das Hyundai-Autohaus Thüllen an der Oberdießemer Straße hat seinen Zweck erfüllt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Das Auto-Thüllen-Team ist ab sofort mit dem kompletten Leistungsangebot der Marke Hyundai und einem großen Gebrauchtwagenangebot am neuen Standort in Krefeld präsent. Ferner bietet Thüllen eine Autovermietung mit einer Flotte von 300 Pkw und Transportern.

Seit dem Markteintritt 2017 mit der damals neu gegründeten Auto Thüllen Niederrhein GmbH hat sich der Umsatz der Gruppe nahezu verdoppelt. Der Impuls kam seinerzeit von Hyundai selbst: Die Autofamilie Thüllen wurde von Bevollmächtigten des südkoreanischen Automobilherstellers angesprochen, als Vertragspartner am Niederrhein tätig zu werden. In Krefeld, Moers und Kempen standen mehrere Autohäuser zum Kauf, und darüber hinaus wurde an der Oberdießemer Straße ein Gelände frei, das als vorübergehende Firmenzentrale für die Auto Thüllen Niederrhein GmbH bestens geeignet war. Nach dem Umzug des Autoparks Rath an die Untergath war das Aachener Familienunternehmen eingezogen.