Ausbau der A57 bei Krefeld-Oppum Darum herrscht Verwirrung um die gesperrte Auffahrt in Richtung Köln

Wer beispielsweise von der Autobahnbrücke Am Böttershof auf das Geschehen hinabblickt, der sieht: Die Arbeiten auf der A57 bei Oppum sind in vollem Gange. Gerade wird die Spur direkt hinter der Auffahrt in Richtung Köln erweitert. Noch ist dort, wo eines Tages Zehntausende Autos am Tag langfahren sollen, eine Staubwüste zu sehen, Bagger sind am Werk. Bis voraussichtlich Anfang September ist denn auch die Auffahrt in Richtung Köln gesperrt, wie die Autobahn GmbH auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.