Dienstag in Krefeld : A-57-Anschluss Oppum am Vormittag gesperrt

Krefeld Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld sperrt am Dienstag auf der A57 in der Anschlussstelle Oppum die Ausfahrt in Fahrtrichtung Nimwegen.

