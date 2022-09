Jubiläum : 950-Jahr-Feier: Oppum lädt zu  Kaffeetafel für jedermann ein

Blick auf die Schutzengelkirche in Oppum. Foto: Bärbel Kleinelsen

Die Feiern zum 950. Geburtstag von Oppum nähern sich ihrem Höhepunkt. Dazu wird eine lange Kaffeetafel vor der Kirche zu den Heiligen Schutzengeln aufgebaut. An ihr sollen sich die Menschen treffen – nicht nur zu Kaffee und Kuchen, sondern vor allem zu ausgiebigen Gesprächen. Ein Programm mit viel Musik haben die Verantwortlichen des Bürgervereins (BV) Oppum auch vorbereitet.

„Los geht es am Samstag, 17. September, um 15 Uhr“, berichtet Hans-Joachim Hofer, Beisitzer im Bürgerverein und Mitorganisator. „Wir bereiten eine Oppumer Kaffeetafel mit Streuselkuchen in allen Variationen und mit Getränken vor. Wer mag, kann sein Geschirr mitbringen. 40 Bierzeltgarnituren werden wir aufbauen. Es ist Platz für 350 große und kleine Gäste.“

Mit dem Kinderchor JeKits der Schönwasserschule wird die zentrale Veranstaltung von Oppumern für Oppumer beginnen. Dann geht es mit der Kriewelsche Fente in Mundart weiter. Das Flötenquartett Flauti Varii folgt mit klassischen und schwungvollen Tango- und Ragtime-Rhythmen, bevor Max Derx und die bekannten Schäng Blasius Flönzrakete auf der Bühne stehen und kräftig abrocken. Heinz Webers, bekannter Mundartdichter vom Niederrhein, liest aus seinen Werken. Die Tanzgruppe der Gesamtschule Am botanischen Garten probt auch bereits für ihren Auftritt an diesem Nachmittag. Für die Kinder gibt es ein Aktionsprogramm.