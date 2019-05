90 Jahre VLN Krefeld : Das Wanderführer-Paar

Schnappschuss einer Wanderung im Februar von Schloss Wickrath zum Schloss Rheydt. Foto: Burgdorf

Magda und Michael Burgdorf leben in Fischeln und sind seit fünf Jahren Mitglieder im Verein Linker Niederrhein Krefeld (VLN). Nach kurzer Zeit wurden sie selbst zu Wanderführern – sie zu Fuß und er auf zwei Rädern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Julia Weise Von Julia Weise Redakteurin Autorendetails aufklappen Julia Weise (juw) ist Journalistenschülerin bei der RP. zum Autorenprofil

Bevor Magda und Michael Burgdorf im Sommer 2014 in den VLN eingetreten sind, sind sie nie gewandert. Sie besaßen nicht mal richtige Wanderschuhe. Aber die Begeisterung für die freie Natur, das Entdecken und immer wieder neu Aufnehmen war immer schon da. Jetzt nehmen sie regelmäßig an den vom VLN organisierten Touren teil. „Wenn wir Zeit haben, wandern wir fast jede Woche“, sagt Magda Burgdorf.

Sie selbst ist vor kurzer Zeit Wanderführerin geworden und bietet im Zweierteam Wanderungen im Bergischen Land an. „Wir fahren mit der Bahn hin, laufen entlang der Streuobstwiesen in Leichlingen, aber auch zur Müngster Brücke und über die Wupper Höhen. Zum Schluss gibt es immer eine Einkehr, das ist toll“, erzählt die 68-Jährige. Doch solch ein Angebot muss sorgfältig vorbereitet werden. „Wir planen die Touren etwa vier Monate im Vorhinein, jetzt planen wir schon für das dritte Quartal“, sagt Magda Burgdorf. Das nimmt einige Zeit in Anspruch. Denn ein guter Wanderführer plant seine Strecken und läuft sie Probe.

Info Diese Touren bietet der VLN Krefeld noch an Den aktuellen Wanderplan mit allen Angeboten gibt es auf der Internetseite unter www.vln-krefeld.de. Die zweistündige Montags-Radtour als „Start in die Woche“ gibt es seit 1986 und ist bis heute eine der erfolgreichsten Veranstaltungen des VLN Krefeld. Jeden Montag im Jahr wird geradelt, auch an Weihnachten oder Neujahr. Die Freitags-Radtouren werden ausschließlich im Sommerhalbjahr angeboten. Am deutschen Wandertag macht der Verein eine fünftägige Tour mit Übernachtung. Dort trifft man auf andere Vereine. Da überwiegend Frauen wandern, gibt es einmal im Jahr eine reine Männerwanderung.

Das kennt auch Magdas Mann Michael Burgdorf. Der 72-jährige Rentner organisiert schon seit längerer Zeit zweistündige Freitags-Radwanderungen ab Fischeln für den VLN. Treffpunkt ist immer die Persil-Uhr. In moderatem Tempo tritt er alle zwei Wochen für zwei Stunden mit einem Trupp von ungefähr 20 Teilnehmern in die Pedalen. Aber Burgdorf bietet fünf Mal im Jahr auch längere Touren an. Seine Strecken weiten sich dann auf 45 bis 80 Kilometer. Jede seiner Touren fährt er vor. Am besten alleine, weil er sich dann besser auf die Strecke konzentrieren kann. „Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass man früher Zeit zum Arbeiten hatte“, sagt Michael Burgdorf lachend.

Manche Touren fährt er auch sechs Mal vor. Man fahre ja nicht einfach von A nach B, sondern auch mal kreuz und quer, sagt er. Und in der Natur könne man sich eben schlecht an Gebäuden orientieren. „Solange man gearbeitet hat, ist man mehr die Wege mit dem Fahrrad gefahren, die man vom Autofahren her kennt. Wenn wir heute unterwegs sind, denken wir nicht mehr zuerst ans Auto, sondern direkt an Fahrradstrecken“, sagt der 72-Jährige. Bei aller Aktivität – erste Priorität haben immer noch die Chorproben und natürlich die Enkelkinder. Aber wann immer es zeitlich klappt, wandert Michael auch bei Magdas Fußwanderungen mit, und Magda nimmt an Michaels Radwandtouren teil.

„Andere kennen die Region aus ihrer Jugend, wir nicht“, sagen die Burgdorfs. Gebürtig aus Hamburg, lebt das Paar seit 30 Jahren in der Region Krefeld. Durch den Verein haben beide nicht nur neue Kontakte geknüpft; sie haben dadurch auch den Niederrhein und das niederländische Grenzgebiet erst kennen gelernt. „Der VLN ist für die Freizeit eine Heimat“, sagt Michael Burgdorf. Und auch Magda fügt hinzu: „Wir haben uns hier direkt heimisch und aufgenommen gefühlt.“ Seither ist das Paar insgesamt über 250 Touren des VLN mitgelaufen oder mitgefahren.

Vor 90 Jahren wurde der Verein Linker Niederrhein gegründet. Krefeld war der erste und ist bis heute noch der größte Ortsverband des Vereins. Weil der VLN aber auch rechtsrheinische Mitglieder ansprechen wollte, wurde er 1993 einheitlich in Verein Niederrhein (VN) umbenannt. Einzig die Ortsverbände Krefeld und Kempen behielten eine Sonderstellung durch den bleibenden Namen VLN. Heute zählt der VLN Krefeld 650 Mitglieder und ist einer der großen Vereine der Stadt. Insgesamt 25 Wanderführer haben im vergangenen Jahr 329 Touren angeboten. 52 Prozent entfielen auf Fußwanderungen, 48 Prozent auf Radtouren.

Das würde man einer Stadt wie Krefeld zuerst vielleicht gar nicht zutrauen. Doch Magda Burgdorf muss die Stadt direkt in Schutz nehmen: „Es gibt so schöne grüne Flecken, auch in Krefeld. Unsere kürzeren Mittwochs-Touren zum Beispiel. die sind fantastisch. Die Wanderführer kennen sich richtig gut aus und erklären Architektur und Gärten.“