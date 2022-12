Pandemie in Zahlen 86 Corona-Tote in diesem Jahr in Krefeld

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen weiteren Corona-Toten in Krefeld. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 177,0 an, am Vortag wurde eine Inzidenz von 174,0 mitgeteilt. Bislang wurden in der Seidenstadt 91.291 Covid-19-Infektionen erfasst, bei jetzt 305 Todesfällen an oder mit Corona (Stand: 30. Dezember). Dies entspricht einer Infektionsrate von 40,21 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,33 Prozent. 86 Krefelder sind 2022 bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. In den vier erfassten Kliniken befinden sich derzeit vier Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden drei invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-19-Erkrankten an den 82 Intensivbetten beträgt fünf Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) beträgt aktuell 88 Prozent (Stand: 29. Dezember).