Corona in Krefeld : 85.335 Krefelder hatten bereits eine Infektion

Corona in Krefeld

Krefeld Am Montag hat der Fachbereich Gesundheit 152 neu mit Corona infizierte Personen gemeldet. Wie die aktuelle Lage der Infizierten ist und was Schulen und Kitas melden.

(ped) Übers Wochenende sind weniger mit Corona infizierte Personen beim Gesundheitsamt registriert worden. 152 neue Infektionen im Vergleich zum Freitag meldet der städtische Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Montag, 31. Oktober (Stand: 0 Uhr). Das Robert-Koch-Institut hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 335,2 für Krefeld errechnet, der Wert der innerhalb einer Woche Infizierten (auf 100.000 Einwohner bezogen) lag am vergangenen Freitag noch bei 457,6.