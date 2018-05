Krefeld : 83-Jährige fällt bei Handtaschenraub aufs Gesicht

Krefeld Ein Unbekannter hat einer Seniorin am Dienstag in einem Parkhaus an der Petersstraße die Handtasche entrissen und sie dabei verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die 83-jährige Krefelderin gegen 8.15 Uhr zu Fuß auf der Petersstraße unterwegs. In Höhe eines Treppenabgangs des Parkhauses Behnisch-Haus wurde sie von einem Mann angesprochen. Er versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln, und fragte sie nach dem Weg. Die Seniorin konnte nicht helfen und ging weiter. Der Unbekannte folgte der Fran und riss ihr plötzlich von hinten die Handtasche von der Schulter. Dabei stürzte die Krefelderin und schlug mit dem Gesicht auf dem Bordstein.

Ein Rettungswagen brachte die 83-Jährige in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete unerkannt. Der Räuber ist 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er hat kurze, braune Haare, eine normale Statur und trug eine grüne Jacke sowie eine dunkle Stoffhose. Die Kripo sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an " hinweise.krefeld@polizei.nrw.de".

(jon)