Demonstration vor dem Rathaus : 800 Menschen gegen Krieg in der Ukraine

Rund 800 Menschen haben am Donnerstagabend auf Einladung gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Donnerstagabend fanden zwei Demonstrationen gegen den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine statt. Am Ende stand ein Lichtermeer für die Hoffnung auf Frieden. Bewegend: der Bericht einer 15-Jährigen aus der Ukraine.

Von Sven Schalljo

Krefeld hat sich am Donnerstagabend in die Riege der Städte eingereiht, die mit großen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine protestiert haben. Nach Polizeiangaben waren rund 800 Personen bei klarem, aber zunehmend kaltem Wetter auf den Rathausplatz gekommen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Andere Beobachter schätzten die Teilnehmerzahl sogar im vierstelligen Bereich. Zuvor hatte bereits die wöchentliche Mahnwache der Seebrücke am Neumarkt deutlich gesteigerten Zulauf erfahren. Auch hier waren gut 80 Menschen erschienen, um für menschenwürdige Fluchtbedingungen zu demonstrieren. Die Redner schlugen dabei oft die Brücke und lobten die Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, verwiesen aber zugleich darauf, dass auch andere Flüchtlinge in Gefahr seien und oft den Tod fänden.

Auf dem Neumarkt fand fast parallel zur Kundgebung auf dem Rathausplatz eine Mahnwache gegen den Krieg statt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die große Demonstration am Rathaus zeigte schon vorab Geschlossenheit. Immerhin hatten – mitten im Landtagswahlkampf – die Jugendorganisationen der vier großen Parteien (Junge Union, Junge Liberale, Grüne Jugend und Jusos) gemeinsam dazu aufgerufen. Und auch die Landtagskandidaten gingen gemeinsam auf die Bühne. Für sie verlas Marc Blondin (CDU) eine Erklärung. „Wir erleben in der Ukraine einen Angriffskrieg, der nicht nur das Völkerrecht, sondern auch die Friedensordnung in Europa bricht. Das bleibt nicht unwidersprochen“, rief er.

Das Rathaus war wieder in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Ähnliche Worte fanden die Vertreter der Jugendorganisationen Ole Lueg (JU), Laura Stelzhammer (Julis), Philip Karschny (Jusos), sowie Julia Junge und David Adelmann (Grüne Jugend). „Wir werden weiter auf die Straße gehen, so lange es nötig ist. Bis dieser Krieg endet. Er frisst unseren hart erkämpften Frieden in Europa. Putin ist ein Kriegsverbrecher und es gibt einen Ort für Menschen wie ihn: Den Haag!“, rief Stelzhammer.

Zum Ende schufen die Demonstranten mit Handys ein Lichtermeer. Foto: Sven Schalljo

Für den emotionalen Höhepunkt aber sorgte eine junge Schülerin. Die 15 Jahre alte Sophia stammt aus der Ukraine, aus Kharkiv, und erzählte unter Tränen, wie sie in der Schule durch einen Anruf ihrer Mutter vom Kriegsausbruch erfahren hatte, wie ihre Familie leidet und sich verstecken muss und wie verheerend die Zustände im Land sind. Mehrfach musste sie abbrechen, kämpfte mit den Tränen und wurde mit tosendem Beifall aufgemuntert weiterzureden. So endete sie schließlich – wie viele andere Redner – mit dem Ruf „Slava Ukraini“ (Ruhm der Ukraine).

Verachtung und Spott für den russischen Präsidenten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Insgesamt war es eine harmonische und gleichermaßen kämpferische wie anrührende Veranstaltung, bei der allerdings die Krefelderin Irmgard Hoff einen Mangel ausmachte: „Ich verstehe nicht, warum niemand hier die Rolle von Ex-Bundeskanzler Schröder anspricht. Er hat mal geschworen, Demokratie und die freiheitlich demokratische Grundordnung, damit auch die Menschenrechte, zu verteidigen. Wie er sich verhält ist eine Katastrophe“, echauffierte sich die Seniorin, die sich aber nicht traute, als Rednerin aufzutreten.