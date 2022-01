Versuchte Tötung : 76-Jähriger will Ehefrau mit Statue erschlagen

76-Jähriger will Ehefrau mit Statue erschlagen

Krefeld Ein 76-jähriger Krefelder hat laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch versucht, seine Ehefrau mit einer Bronzestatue zu erschlagen. Demnach soll der Mann die 77-Jährige im Schlaf angegriffen haben.

Beide befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der gemeinsamen Wohnung, wie die Behörden weiter mitteilen. Die Frau überlebte leicht verletzt und konnte die Polizei informieren. Der 76-Jährige leidet laut Polizei an einer psychischen Erkrankung. Er wurde festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.