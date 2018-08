75 Oldtimer starten am Rheinwerft in Uerdingen

Charity Trophy : 75 Oldtimer starten am Rheinwerft

Mit schönen alten Autos geruhsam durch die Region fahren und unterwegs verschieden Prüfungen ablegen dürfen die Teilnehmer der Charity-Trophy. Foto: Kölker

Krefeld Die sechste Charity Trophy des Round Table Krefeld beginnt am Samstag, 25. August, um 10 Uhr am Rheinwerft in Uerdingen. Das Teilnehmerfeld ist bereits komplett. Meldungen für die Warteliste sind noch möglich.

Kleine Krefelder können über die alten Autos nur staunen, ältere Bürger fühlen sich beim Betrachten der Old- und Youngtimer in ihre Jugend zurückversetzt. Die Rallye am Samstag, 25. August, ab Uerdinger Rheinwerft ist sowohl fürs Publikum als auch für die Teilnehmer etwas Besonderes — und erfüllt auch noch einen guten Zweck. Der Erlös der bunten Veranstaltung ist erneut für die Kindertafel reserviert.

Ein Rolls Royce Phantom 1 Dual Cowl Tourer aus dem Jahr 1927 und ein nochmal vier Jahre jüngerer Chevrolet Superior dürften ohne Zweifel zu den Hinguckern der 6. Round Table Krefeld-Charity Trophy gehören, die am Samstag ab 10 Uhr startet. 75 alte Karossen nehmen dann erneut an der beliebten Oldtimer-Rallye teil. Die Teilnehmer mussten diesmal besonders schnell sein, denn die Startplätze waren postwendend ausgebucht. Wer dennoch noch dabei sein möchte, kann sich unter www.charity-trophy.de auf die Warteliste setzen lassen.

„Wir wissen aus Erfahrung, dass in den letzten Wochen und Tagen vor der Trophy immer mal wieder Fahrer abspringen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich noch zu melden“, sagt Manuel Kölker, Präsident von Round Table Krefeld. 99 Euro kostet die Teilnahme pro Wagen, zwei Personen sind inklusive. Die Fahrer erhalten einen prall gefüllten Tag, ausgehend von der Rhine Side Gallery in Uerdingen, knapp 200 Kilometer Fahrspaß, Wertungsprüfungen, einem tollen Mittagsstopp und der Siegerehrung bei Mercedes Herbrand.

Auch für das Publikum ist die Schau der historischen Fahrzeuge ein Anziehungspunkt am Rheinwerft in Uerdingen. Foto: Kölker

Und das beste: Die 99 Euro werden komplett an die Krefelder Kindertafel gespendet. Kölker kümmert sich mit seinen 14 Mitstreitern nun zum sechsten Mal um das Gelingen der Trophy. Das alles machen die Männer unter 40 Jahren (ein Kriterium bei Round Table) aber nicht ohne Grund: Mit ihren Aktionen kümmern sie sich um das Wohl von Kindern. Nicht, in dem sie das Scheckbuch zücken, sondern in dem sie anpacken. So geben sie bei „Spiel ohne Ranzen“ ein Mittagessen aus, veranstalten ein Weinfest zugunsten der Aktion „Krefeld für Kinder“, verkaufen Mistelzweige zugunsten des Kinderschutzbundes oder beteiligen sich am Weihnachtspäckchen-Konvoi.

Hinzu kommen viele spontane Aktionen, bei denen sie helfen. „Viele von uns sind in dem Alter, in dem sie selber kleine Kinder haben. Da liegt es nahe, sich auch in dem Bereich zu engagieren“, so Kölker, Vater einer Tochter. Die Trophy ist ohne Frage das Herzstück von Round Table Krefeld. Seit Monaten wird bereits organisiert, damit am 25. August alles gut über die Bühne geht. Dabei können die Organisatoren auf viele treue Partner bauen, einige sind in diesem Jahr neu hinzugekommen.

Kölker: „Auch deswegen sind wir optimistisch, der Kindertafel erneut einen großen Betrag spenden zu können. Die Zahl derer, die von dort unterstützt werden, wächst leider stetig an, es ist also bitter nötig.“ 8000 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen, mit denen die Tafel Kindern ein Frühstück oder Mittagessen in der Schule ermöglicht. Insgesamt konnten die Tabler der Tafel schon 30.000 Euro spenden, womit sie der größte Einzelspender sind.